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TEŞKİLAT 107. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, 107. bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Teşkilat, yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 107. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 23:30
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TEŞKİLAT 107. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 107. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 107. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 106. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 107. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Köşeye sıkışan Ömer, pes etmemeye karar verirken, gerçekleri öğrenen Neslihan'ın hatasıyla karşı karşıya kalır. Korkut ve Pehlivan ölümle burun buruna gelirken canları pahasına birbirlerinin yardımına koşmaktan çekinmezler.

Ömer ne olursa olsun son nefesine kadar görevini başarıyla tamamlamayı hedefler. Aynı zamanda da ihanetlerle sınanan Neslihan'ı korumaya çalışır. Ama ikisinin daha öğrenmeleri gereken gerçekler vardır.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 107. bölüm fragmanı izle

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