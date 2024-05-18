20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI 2024 | MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ 2024 | 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için heyecanlı bekleyiş başladı. MEB geçtiğimiz günlerde öğretmen adaylarına müjdeyi vermişti. Başvuru sonucunda sözlü mülakata hak kazanan adaylar mülakat sonucuna göre atanma işlemlerine katılabilecekler. Peki, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman? Detayları ve güncel bilgileri sizler için derledik.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için beklenen açıklamayı yaptı. Bakanlık açıklamasında başvuruların 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacağı belirtildi.

Öğretmen adayları başvuru sürecinde atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri ili seçecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN OLACAK

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylarla bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih başvurusuyla atama ve göreve başlama açıklamaları, sözlü sınavların sona ermesi ve sonuçlarının ilanının ardından yapılacak.