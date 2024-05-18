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BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta. Ligin sonuna gelirken şampiyonluk ve düşme hattında yarış kıyasıya devam ediyor. Trabzonspor, Başakşehir'e konuk olacak. Üçüncülük mücadelesi veren iki ekip de galibiyet istiyor. Tugay Kaan Numanoğlu, Başakşehir - Trabzonspor maçında düdük çalacak. VAR'da ise Helder Malheiro görev alacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 17:30 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 17:40
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BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Başakşehir - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Başakşehir ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Trabzonspor maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ÜÇÜNCÜLÜK YARIŞI

Son 5 maçını kazanan turuncu-lacivertliler, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak rakibiyle puanını eşitlemek ve 3'üncülük şansını son haftaya taşımak istiyor. Konuk ekip Trabzonspor ise ligin 36 maçlık bölümünde 19 galibiyet, 4 beraberlik ve13 mağlubiyetle 61 puan elde etti. Son 4 maçının 3'ünü kazanan Karadeniz temsilcisi, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak son hafta öncesi 3'üncü sıradaki yerini garantilemeyi hedefliyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka, 1-1 berabere bitmişti.

5 OYUNCU SINIRDA

Fırtına'da Başakşehir maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Mendy, Uğurcan, Bardhi, Onuachu ve Baniya bugünkü mücadelede kart görmeleri halinde ligin son haftasındaki Ankaragücü karşılaşmasında görev alamayacaklar.

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