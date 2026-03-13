Fenerbahçe'de Tedesco'dan radikal karar! Savunma kurgusu değişiyor

Fenerbahçe, savunma hattında yaşanan üst üste sakatlıkların ardından üçlü defans kurgusuna yönelmişti. Son olarak Samsunspor maçında rakibe çok pozisyon verdiklerini dikkate alan teknik direktör Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacakları mücadele ile birlikte savunma kurgusunu değiştirmeye karar verdi.

İtalyan çalıştıcının antrenmanlarda 4-2-3-1 sistemi üzerine yoğunlaştığı öğrenildi. Sabah'ta yer alan haberin detayında; Yiğit Efe Demir ve Jayden Oosterwolde'nin stoper ikilisi olarak görev alacağı, sağ bekte Mert Müldür, sol bekte ise Archie Brown'un oynatılacağı belirtildi.