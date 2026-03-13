Fenerbahçe'de Tedesco'dan radikal karar! Savunma kurgusu değişiyor

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıkların ardından üçlü savunmaya dönen teknik direktör Domenico Tedesco, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçıyla birlikte savunma kurgusunu değiştirmeye hazırlanıyor. İşte sarı-lacivertlilerin yeni planı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 09:36
Fenerbahçe, savunma hattında yaşanan üst üste sakatlıkların ardından üçlü defans kurgusuna yönelmişti. Son olarak Samsunspor maçında rakibe çok pozisyon verdiklerini dikkate alan teknik direktör Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacakları mücadele ile birlikte savunma kurgusunu değiştirmeye karar verdi.

İtalyan çalıştıcının antrenmanlarda 4-2-3-1 sistemi üzerine yoğunlaştığı öğrenildi. Sabah'ta yer alan haberin detayında; Yiğit Efe Demir ve Jayden Oosterwolde'nin stoper ikilisi olarak görev alacağı, sağ bekte Mert Müldür, sol bekte ise Archie Brown'un oynatılacağı belirtildi.

Orta sahada N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi'nin forma giyeceği, bu ikilinin önünde de Marco Asensio'nun bulunacağı öne sürüldü.

Sidiki Cherif'i ileri uçta görevlendirecek olan Tedesco'nun, rakiplerin kolay orta yapmasını engellemeleri konusunda bek oyuncularını uyardığı ve defans hattında görev alacak isimlere video analizler izlettiği belirtildi.

Icardi resmen açıkladı! Ayrılık...
F.Bahçe'den stopere Diogo Leite hamlesi!
Juventus'tan F.Bahçe'ye dev transfer!
G.Saray'da Icardi dönemi bitiyor mu?
