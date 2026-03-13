Fenerbahçe'de Tedesco'dan radikal karar! Savunma kurgusu değişiyor
Fenerbahçe'de yaşanan sakatlıkların ardından üçlü savunmaya dönen teknik direktör Domenico Tedesco, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçıyla birlikte savunma kurgusunu değiştirmeye hazırlanıyor. İşte sarı-lacivertlilerin yeni planı...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 09:36
Sidiki Cherif'i ileri uçta görevlendirecek olan Tedesco'nun, rakiplerin kolay orta yapmasını engellemeleri konusunda bek oyuncularını uyardığı ve defans hattında görev alacak isimlere video analizler izlettiği belirtildi.
