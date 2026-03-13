David Villa'dan Atletico Madrid'e sürpriz dönüş!

44 yaşındaki eski futbolcu David Villa, yıllar sonra LaLiga ekibi Atletico Madrid'e geri dönüş yaptı. İspanyol yıldız Atletico Madrid 'in 2013-2014 şampiyonluğunda kritik rol oynamıştı.
Villa, İspanyol devinde yönetim kurulunda görev alacak. Kulüpten yapılan duyuruda, Villa'nın kulübün yönetiminde yer alacağı resmi olarak açıklandı.
2013 yazında, 3 sezon formasını terlettiği Barcelona kariyerini sonlandıran İspanyol santrfor, Atletico Madrid'in yolunu tutmuştu. Atletico Madrid formasıyla 47 maça çıkan David Villa, 15 gol ve 5 asist katkısı göstermişti.
David Villa, futbolculuk kariyerini Japonya ekibi Vissel Kobe'de sonlandırmıştı.