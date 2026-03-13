Galatasaray Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini güncelledi!
Galatasaray'da Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın performansları yönetimi mutlu ediyor. Sarı-kırmızılılarda iki yıldız isim için yaz transfer dönemi öncesi dikkat çeken bir karar alındı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 10:34 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 10:45
Nijeryalı yıldızın 27 maçta attığı 18 gol ve yaptığı 7 asist katkısının ardından sarı-kırmızılı yönetim Osimhen'in bonservisini ikiye katlamaya karar verdi.
Yönetimden bazı isimlerin "İsak 145, Ekitike 95 milyon euroya Liverpool'a gitti. Onlar için bu rakam veriliyorsa Osimhen çok rahat 150 milyon euro eder" değerlendirmelerinde bulunduğu belirtildi.
27 yaşındaki santrfor için Galatasaray yönetimi, 150 milyon euro değer biçti.
Galatasaray'da piyasa değeri güncellenen bir diğer isim ise Barış Alper Yılmaz olarak belirlendi.
Yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği etkili performans sonrası Avrupa devleri radarına girdiği belirtildi.
Sarı-kırmızılı ekibin yöneticileri, "Barış'a iyiki yazın izin vermemişiz. Avrupa'da kendini gösterdi ve bugün onu almak isteyen kulüp iyi bir rakamı gözden çıkarmak zorunda kalacak. Bu performansıyla 50 milyon euroya transfer olabilir" ifadelerini kullandılar.
Böylelikle Cimbom iki önemli oyuncusu için toplamda 200 milyon euroluk değer biçti.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.