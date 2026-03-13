CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Antalyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de 26. hafta perdesi Antalya’da açılıyor! Form düşüklüğü yaşayan Antalyaspor ve Gaziantep FK, kritik randevuda karşı karşıya geliyor. Peki, Hesap.com Antalyaspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve maç öncesi son detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 08:45 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 08:59
Antalyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK maçı canlı anlatım linki...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında heyecan, Cuma akşamı Antalya'da başlıyor. Form düşüklüğü yaşayan iki takım, Corendon Airlines Park'ta kozlarını paylaşacak. Haftanın perdesini açacak olan bu kritik mücadelede, her iki ekip de kötü gidişata "dur" demek için sahaya çıkıyor. Ev sahibi Hesap.com Antalyaspor, son dört resmi maçında galibiyet yüzü göremedi. Bu süreçte 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Akrepler, ligdeki son üç maçında da puan kayıpları yaşayarak taraftarını üzdü. Antalya ekibi, kendi sahasında kazanarak moral depolamak istiyor. Peki, Hesap.com Antalyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'deki bu önemli mücadele 13 Mart 2026 Cuma (Bugün) günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20:00 olarak belirlendi.

HESAP.COM ANTALYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hesap.com Antalyaspor - Gaziantep FK maçı, naklen ve sadece beIN Sports ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor muhtemel ilk 11'i: Julian, Balcı, Türkmen, Sarı, Paal, Dikmen, Ceesay, Ballet, Storm, Sinik, Van de Streek

Gaziantep muhtemel ilk 11'i: Gorgen, Perez, Abena, Mujakic, Sangare, Kozlowski, Maxim, Gassama, Camara, Lungoyi, Bayo

ANTALYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI CANLI TAKİP ET

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
