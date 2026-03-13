Galatasaray'a Kamerunlu orta saha: Arthur Avom!
Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'da gündeme Fransa Ligue 1'de Lorient forması giyen Kamerunlu merkez orta saha oyuncusu Arthur Avom geldi. Sarı-kırmızılıların transferde en önemli rakibinin İngiltere'den o takım olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Ara transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, sezon sonunda takımına veda ederek bonservisini eline alacak.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Fransız basınından derlediği habere göre Kamerunlu futbolcuya Galatasaray'ın dışında Chelsea, Strasbourg ve Stade Rennais dahil olmak üzere birçok kulüp ilgi gösteriyor.
Ancak sarı-kırmızılıların olası bir transferde rakibinin Premier Lig'den Sunderland olacağı aktarılıyor.
İngiliz ekibi, Arthur Avom'un transferinde rakiplerinin önüne geçmiş durumda. Öyle ki kulüp içinden bir kaynağa göre Kamerunlu oyuncunun temsilcileri Sunderland ile doğrudan temas halinde.
Öte yandan Sunderland Teknik Direktörü Regis Le Bris'in Avom'un Lorient'teki eski çalıştırıcısı olduğu biliniyor.
Tarafların, bir yıl opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme üzerinde görüştüğü ancak henüz kesin bir anlaşmaya varmadığı belirtiliyor.
21 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.
