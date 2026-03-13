CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Alaves-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alaves-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga'da Şampiyonlar Ligi hedefiyle yoluna devam eden Villarreal, küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Alaves'e konuk oluyor. "Sarı Denizaltılar" zirve takibini sürdürmek, Alaves ise kötü gidişata dur demek istiyor. Peki, Alaves - Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı izle bilgileri...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 10:27
Alaves-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alaves-Villarreal maçını canlı takip edebilirsiniz...

İspanya La Liga'nın 28. haftasında önemli bir karşılaşma Alaves-Villarreal arasında oynanacak. Sarı Denizaltı, üst üste ikinci galibiyet için sahaya çıkarken, Alaves ise ligde kalma mücadelesinde kritik puanlar arıyor. La Liga'da alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren mücadele Alaves Villarreal arasında oynanacak. Villarreal, üçüncü sıradaki Atletico Madrid ile aynı puana sahip ve üst sıralardaki yarışını sürdürmek istiyor. Alaves ise son sıradan sadece iki puan yukarıda ve ligin kritik döneminde puan kazanmak zorunda.

ALAVES-VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alaves-Villarreal karşılaşması bugün saat 23.00'te başlayacak.

ALAVES-VILLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport kanalında canlı yayınlanacak. Alaves-Villarreal maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

ALAVES-VILLARREAL MUHTEMEL 11'LER

Alaves muhtemel ilk 11'i: Sivera, Tenaglia, Yusi, Parada, Otto, Perez, Guridi, Blanco, Suarez, Boye, Martinez

Villarreal muhtemel ilk 11: Luiz Junior, Mourino, Veiga, Marin, S Cardona, Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro, Pepe, Mikautadze

LA LIGA ALAVES-VILLARREAL MAÇI CANLI ANLATIM

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den stopere Diogo Leite hamlesi!
Tedesco'dan radikal karar!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Orta Doğu'daki savaşta 14'üncü gün: ABD uçağı düştü Trump İran'ı tehdit etti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maxi Lopez'den Icardi açıklaması!
Icardi resmen açıkladı! Ayrılık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torino FC - Parma maçı bilgileri | Serie A Torino FC - Parma maçı bilgileri | Serie A 10:11
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı bilgileri Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı bilgileri 09:40
Tedesco'dan radikal karar! Tedesco'dan radikal karar! 09:36
David Villa'dan Atletico Madrid'e sürpriz dönüş! David Villa'dan Atletico Madrid'e sürpriz dönüş! 08:56
Icardi resmen açıkladı! Ayrılık... Icardi resmen açıkladı! Ayrılık... 08:50
Antalyaspor-Gaziantep FK maçı bilgileri! Antalyaspor-Gaziantep FK maçı bilgileri! 08:45
Daha Eski
Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! 01:43
Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı! 01:40
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı! MHK'den flaş karar Trendyol Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı! MHK'den flaş karar 01:34
Maxi Lopez'den Icardi açıklaması! Maxi Lopez'den Icardi açıklaması! 01:34
A.Efes'ten Almanya'da muhteşem geri dönüş! A.Efes'ten Almanya'da muhteşem geri dönüş! 01:34
G.Saray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi Haftanın 11’inde G.Saray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi Haftanın 11’inde 01:34