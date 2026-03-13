CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray Osimhen'in bonservisini güncelledi!

Galatasaray Osimhen'in bonservisini güncelledi!

Galatasaray yönetimi, Liverpool maçı sonrası Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın artan performanslarını takdir ediyor. Sarı-kırmızılılarda iki yıldız isim için yaz transfer dönemi öncesi dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 10:27 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 10:41
Galatasaray Osimhen'in bonservisini güncelledi!

Galatasaray, yoluna 3 kulvarda da devam ederken yönetimden yaz transfer dönemi için dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Galatasaray Osimhen'in bonservisini güncelledi!

Aslan'ın kadrosunda 2 yıldız isim için yaptığı bonservis güncellemesi dikkat çekti.

Galatasaray Osimhen'in bonservisini güncelledi!

Özellikle Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı performans gösterilmesi sonrası bonservisler katlandı. Sarı-kırmızılı ekibin 75 milyon Euro'ya aldığı dünya yıldızı Osimhen'in yeni bonservisi dudak uçuklattı.

Galatasaray Osimhen'in bonservisini güncelledi!

Nijeryalı yıldızın 27 maçta attığı 18 gol ve yaptığı 7 asist katkısının ardından sarı-kırmızılı yönetim Osimhen'in bonservisini ikiye katlamaya karar verdi.

Galatasaray Osimhen'in bonservisini güncelledi!

Yönetimden bazı isimlerin "İsak 145, Ekitike 95 milyon euroya Liverpool'a gitti. Onlar için bu rakam veriliyorsa Osimhen çok rahat 150 milyon euro eder" değerlendirmelerinde bulunduğu belirtildi.

Galatasaray Osimhen'in bonservisini güncelledi!

27 yaşındaki santrfor için Galatasaray yönetimi, 150 milyon euro değer biçti.

Galatasaray Osimhen'in bonservisini güncelledi!

Galatasaray'da piyasa değeri güncellenen bir diğer isim ise Barış Alper Yılmaz olarak belirlendi.

Galatasaray Osimhen'in bonservisini güncelledi!

Yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği etkili performans sonrası Avrupa devleri radarına girdiği belirtildi.

Galatasaray Osimhen'in bonservisini güncelledi!

Sarı-kırmızılı ekibin yöneticileri, "Barış'a iyiki yazın izin vermemişiz. Avrupa'da kendini gösterdi ve bugün onu almak isteyen kulüp iyi bir rakamı gözden çıkarmak zorunda kalacak. Bu performansıyla 50 milyon euroya transfer olabilir" ifadelerini kullandılar.

