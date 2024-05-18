Haberler Haberler MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? | MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih sonuçları 2024

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? | MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih sonuçları 2024

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak için sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarının ardından tercih sürecini tamamladı. 10 Mayıs'ta sona eren tercih süreci sonrası adaylar, 'MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih sonuçları' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 00:00 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 00:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? | MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih sonuçları 2024

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Milli Savunma Üniversitesi'nin Hava, Kara ve Deniz Harp Okulları'nda eğitim almak isteyen adaylara yönelik gerçekleştirdiği sınavın ardından tercih işlemleri başladı. 10 Mayıs 2024 tarihine kadar süren tercihlerini yapan MSÜ adayları, arama motorlarında 'MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu tercih sonuçları' sorgulamaları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

2024 MSÜ KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının kesin olarak ne zaman açıklanacağı hakkında bilgi paylaşılmadı. Geçtiğimiz seneler göz önünde bulundurulduğunda Haziran ayında tercih sonuçlarının açıklanması beklenirken konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

MSÜ'nün resmi internet sitesinde, tercih tarihleri ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları Devamını Oku BUNU DA OKU

"Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri başladı.

Tercihlerinizi 3 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapabilirsiniz."

2024 MSÜ TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 3 Mart 2024 tarihinde icra edilen 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2024-MSÜ) katılan ve 2024-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 3 Nisan - 10 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (25 Mayıs günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

F.Bahçe'de Cengiz Ünder şoku!
Beşiktaş'tan flaş Mourinho açıklaması!
DİĞER
Son dakika haberi: Süper Lig'de küme düşen 2 takım belli oldu!
Dışişleri Bakanlığı'ndan terör devleti İsrail'in sözcüsü Katz'a tarihi ayar
Abdullah Avcı: Kupa finali öncesi...
Dolmabahçe'de kazanan yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI 2024
19 MAYIS ŞİİRLERİ 2024
19 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı?
19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
A101'DE HAFTANIN YILDIZLARI | A101 18 Mayıs aktüel ürünler kataloğu
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Cengiz Ünder şoku! F.Bahçe'de Cengiz Ünder şoku! 22:58
Beşiktaş yarı finalde! Beşiktaş yarı finalde! 22:42
Toroğlu yorumladı! Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu? Toroğlu yorumladı! Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu? 22:41
F.Bahçe derbi mesaisini tamamladı! F.Bahçe derbi mesaisini tamamladı! 22:38
G.Saray F.Bahçe derbisine hazır! G.Saray F.Bahçe derbisine hazır! 22:35
“Adil olan da bence beraberlikti" “Adil olan da bence beraberlikti" 22:14
Daha Eski
Abdullah Avcı: Kupa finali öncesi... Abdullah Avcı: Kupa finali öncesi... 22:14
Halim Okta: Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz! Halim Okta: Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz! 22:00
B. Münih'e son haftada Hoffenheim şoku! B. Münih'e son haftada Hoffenheim şoku! 19:00
Leverkusen Bundesliga'yı namağlup bitirdi! Leverkusen Bundesliga'yı namağlup bitirdi! 19:04
Premier Lig'de yılın futbolcusu belli oldu! Premier Lig'de yılın futbolcusu belli oldu! 19:07
F.Bahçe Beko yarı finalde! F.Bahçe Beko yarı finalde! 20:02