Çılgın Sayısal Loto çekildi! İşte 29 Aralık Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto çekildi! İşte 29 Aralık Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi tamamlandı. 29 Aralık Sayısal Loto sonuçları, şansını deneyen milyonlarca kişi tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Çekilişte kazanan numaralar belli olurken, büyük ikramiyenin devredip devretmediği de netleşti. Sayısal Loto sonuçları 29 Aralık, resmi Milli Piyango platformu üzerinden sorgulanabiliyor. Pek, Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 29 Aralık Pazartesi Sayısal Loto sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 21:37
Çılgın Sayısal Loto çekildi! İşte 29 Aralık Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | Haftanın merakla beklenen oyunlarından biri olan Çılgın Sayısal Loto, 29 Aralık çekilişiyle sonuçlandı. Çekiliş sonrası kazanan numaralar belli olurken, büyük ikramiyeye kaç kişinin ulaştığı da netlik kazandı. 29 Aralık Sayısal Loto sonuçları öğren, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı resmi kanallar üzerinden erişime açıldı. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? MPİ 29 Aralık Sayısal Loto kazandıran numaralar hangileri? İşte detaylar...

29 ARALIK PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

57-36-85-80-59-67 Joker: 18 SüperStar: 49

Çılgın Sayısal Loto 29 Aralık kazanan numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Erden Timur mahkemeye sevk edildi!
