Haberler Basketbol Manisa BŞB - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Manisa BŞB - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manisa BŞB ile Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya gelecek. Basketbolseverlerin merakla beklediği müsabaka öncesinde merak edilen tüm detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Manisa BŞB - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 17:30 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 17:40
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Manisa BŞB - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Manisa BŞB ile Beşiktaş Emlakjet kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa BŞB - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA BŞB - BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manisa BŞB - Beşiktaş Emlakjet maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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