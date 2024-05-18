Haberler Haberler 19 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı? | 19 Mayıs Millet Kütüphanesi açık mı? KÜTÜPHANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

19 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı? | 19 Mayıs Millet Kütüphanesi açık mı? KÜTÜPHANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yurdun dört bir yanında gençler etkinlikler düzenliyor. 19 Mayıs tarihinin resmi bayram olması ise kafalarda soru işaretlerine sebep oldu. Pazar günü kütüphaneye gitmek isteyenler 19 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. Kütüphane çalışma saatlerini ve güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 23:00 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 23:10
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19 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı? | 19 Mayıs Millet Kütüphanesi açık mı? KÜTÜPHANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2024 yılı için Pazar gününe denk geldi. Pazar günü hangi mekanların açık hangilerinin kapalı olduğunu merak edenler ise araştırmalara başladı. 19 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı? 19 Mayıs Millet Kütüphanesi açık mı? sorularının yanıtı ve detaylar haberimizde...

19 MAYIS'TA KÜTÜPHANELER AÇIK MI?

19 Mayıs 2024 Pazar günü resmi tatil olması nedeniyle tüm kütüphaneler kapalı olacak.

KÜTÜPHANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı kütüphanelerin çalışma günleri personel durumu göz önüne alınarak düzenlenmiştir. Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi ve İl Halk Kütüphaneleri ile yardımcı hizmetliler hariç 4 ve 4'ten fazla personeli bulunan halk kütüphaneleri yıl boyunca yalnız Pazar günleri, yardımcı hizmetli dışında kütüphane müdürü dahil personeli 3 ve 3'ten az olan kütüphaneler ise 15 Eylül – 15 Haziran tarihleri arasında Pazar ve Pazartesi günleri,16 Haziran – 14 Eylül tarihleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Yardımcı hizmetliler dışında 2 ve daha fazla personeli olan kütüphaneler öğle tatilinde de kullanıcılarına hizmet vermektedir. Kütüphanelerin mesai saatleri ise 657 Devlet Memurları Kanununun 100'ncü maddesine göre bulundukları illerin Valiliklerince belirlenmekle birlikte, Bakanlığımız tarafından öğrencilerin ve çalışan vatandaşlarımızın kütüphanelerimizden daha fazla yararlanabilmesi için, yeterli personele sahip il halk kütüphanelerin 1 Eylül - 31 Mayıs tarihleri arasında saat 19:30 'a kadar hizmet vermeleri sağlanmıştır.

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