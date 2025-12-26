FENERBAHÇE HABERİ - Fred’e Brezilya’dan talip var! Transfer için harekete geçtiler

Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Fred için transfer gündeminde flaş bir iddia ortaya atıldı.
Brezilyalı gazeteci Guilherme Frossard'ın aktardığı bilgilere göre, Atletico Mineiro Fred'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.
Haberde, futbolculuk kariyerine Atletico Mineiro altyapısında adım atan Fred'in de eski kulübüne dönmeye sıcak baktığı vurgulandı. Sarı-lacivertli formayla bu sezon 24 resmi maça çıkan Brezilyalı orta saha, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Fred, 2023 yazında Manchester United'dan 9,74 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.