CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Fred’e Brezilya’dan talip var! Transfer için harekete geçtiler

FENERBAHÇE HABERİ - Fred’e Brezilya’dan talip var! Transfer için harekete geçtiler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içine giren Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred için Brezilya'dan sürpriz bir hamle geldi. Atletico Mineiro'nun, deneyimli orta saha için sarı-lacivertlilerle temasa geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 15:41
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ - Fred’e Brezilya’dan talip var! Transfer için harekete geçtiler

Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Fred için transfer gündeminde flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred’e Brezilya’dan talip var! Transfer için harekete geçtiler

Brezilyalı gazeteci Guilherme Frossard'ın aktardığı bilgilere göre, Atletico Mineiro Fred'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred’e Brezilya’dan talip var! Transfer için harekete geçtiler

Haberde, futbolculuk kariyerine Atletico Mineiro altyapısında adım atan Fred'in de eski kulübüne dönmeye sıcak baktığı vurgulandı. Sarı-lacivertli formayla bu sezon 24 resmi maça çıkan Brezilyalı orta saha, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alaba R. Madrid’den ayrılıyor mu? Alaba R. Madrid’den ayrılıyor mu? 15:08
Al Fateh-Al Ahli Jeddah maçı yayın bilgisi! Al Fateh-Al Ahli Jeddah maçı yayın bilgisi! 14:41
Al Kholood-Al Taawon maçı ayrıntıları! Al Kholood-Al Taawon maçı ayrıntıları! 14:17
Al Hilal Riyadh-Al Khaleej maçı hangi kanalda? Al Hilal Riyadh-Al Khaleej maçı hangi kanalda? 14:05
Fas-Mali maçı saat kaçta? Fas-Mali maçı saat kaçta? 13:29
Fırtına'dan yerli golcü hamlesi! Fırtına'dan yerli golcü hamlesi! 12:52
Daha Eski
Onuachu: En güzel an kupa kazanmak Onuachu: En güzel an kupa kazanmak 12:36
Beşiktaş'ta divan kurulu toplanıyor! Beşiktaş'ta divan kurulu toplanıyor! 12:13
Zambiya-Komorlar maçı saat kaçta? Zambiya-Komorlar maçı saat kaçta? 12:01
Mısır-Güney Afrika maç bilgileri! Mısır-Güney Afrika maç bilgileri! 11:48
Beşiktaş kaleci transferinde sona geldi! Beşiktaş kaleci transferinde sona geldi! 11:32
Angola-Zimbabve muhtemel 11'ler! Angola-Zimbabve muhtemel 11'ler! 11:10