CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Stefan Savic...

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Stefan Savic...

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Stefan Savic'in sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edildiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 20:41 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 20:44
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Stefan Savic...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk olan Trabzonspor'da Stevan Savic, yaşadığı sakatlığın ardından mücadeleye devam edememişti. Bordo-mavililer, tecrübeli stoperin sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 17. haftasında oynadığımız Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

REKLAM - Türk Telekom
TFF son 5 yılda bahis oynayan hakemleri açıkladı!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Sağlıkta öncü ülke Türkiye! Başkan Erdoğan açıkladı: Artık farklı bir ligin oyuncusuyuz
G.Saray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den
En-Nesyri’ye S. Arabistan kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 20:41
TFF son 5 yılda bahis oynayan hakemleri açıkladı! TFF son 5 yılda bahis oynayan hakemleri açıkladı! 20:26
Salah attı Mısır kazandı Salah attı Mısır kazandı 20:02
Bahis soruşturmasında 42 sevk daha! Bahis soruşturmasında 42 sevk daha! 19:35
Milan Baros'tan Icardi ve F.Bahçe sözleri! Milan Baros'tan Icardi ve F.Bahçe sözleri! 19:31
Beşiktaş'tan kadro dışı açıklaması! Beşiktaş'tan kadro dışı açıklaması! 18:17
Daha Eski
Beşiktaş transferi açıkladı! Beşiktaş transferi açıkladı! 18:11
Liverpool-Wolves maçında Jota unutulmayacak Liverpool-Wolves maçında Jota unutulmayacak 18:09
F.Bahçe'ye Becao piyangosu! F.Bahçe'ye Becao piyangosu! 18:01
Marcao’ya İspanya’da ağır fatura! Marcao’ya İspanya’da ağır fatura! 16:34
En-Nesyri’ye S. Arabistan kancası! En-Nesyri’ye S. Arabistan kancası! 16:16
Fred’e Brezilya’dan talip var! Fred’e Brezilya’dan talip var! 15:40