Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Stefan Savic...

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk olan Trabzonspor'da Stevan Savic, yaşadığı sakatlığın ardından mücadeleye devam edememişti. Bordo-mavililer, tecrübeli stoperin sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 17. haftasında oynadığımız Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Stefan Savic'in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.