Galatasaray'dan Manchester United'ın yıldızına kanca! Transferi o isimler bitirecek

Son dakika Galatasaray haberleri: Ara transfer döneminde orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da isimler de ortaya çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un hazırladığı rapor doğrultusunda kadrodaki eksikleri gidermeyi hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim ilk olarak orta saha transferine odaklanacak.

Fransız basınında çıkan haberde; Galatasaray'ın Manchester United'da oynayan 24 yaşındaki Manuel Ugarte'yi istediği vurgulandı. Uruguaylı futbolcunun orta sahada 6 ile 8 numarada oynadığı ve defansif anlamda güçlü olduğu anımsatıldı.

Fransız basınındaki haberin detayında, sarı-kırmızılıların Ugarte'yi ManU'dan kiralayabileceğini dile getirdi. 2024-2025 sezonunda PSG'den Manchester United'a 50 milyon euroya transfer olan Ugarte'nin ara transferde Avrupa'da bir kulübe kiralanabileceği kaydedildi.

LYON VE NAPOLI DEVREDE

Uruguaylı yıldız için İtalya'dan Napoli ve Fransa'dan Olympique Lyon'un da devrede olduğu öne sürüldü. Manchester United'ın kısa sürede 24 yaşındaki yıldızın geleceğiyle ilgili karar vereceği aktarıldı.

MUSLERA VE TORREIRA FAKTÖRÜ

Manuel Ugarte transferinde Galatasaray'ın Uruguaylı isimleri Lucas Torreira ve Fernando Muslera'nın etkili olması bekleniyor. Uruguay Milli Takımı'nda Torreira ve Muslera ile beraber oynayan Ugarte'nin sarı-kırmızılı takıma gelmeye sıcak bakabileceği kaydedildi.

BU SEZON 12 MAÇA ÇIKTI

Manuel Ugarte, bu sezon Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United'da 12 resmi maçta görev aldı. Premier Lig'de 11 karşılaşmaya çıkan Uruguaylı yıldız, Lig Kupası'nda da 1 kez forma giydi. 432 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu, gol ve asist katkısı yapamadı.

STOPER DE OYNUYOR

Defansif orta saha olarak görev yapan Manuel Ugarte, zaman zaman stoperde de şans bulabiliyor. Uruguay Milli Takımı'nda stopere geçen Ugarte, savunma gücü sayesinde başarılı bir görüntü çiziyor. Galatasaray'da da Ugarte'nin hem stoper hem de orta saha olarak forma giymesinin avantaj sağlayabileceği vurgulanıyor.

KONTRATI 2029'DA BİTİYOR

M. United'a geçen sezon başında imza atan Manuel Ugarte'nin İngiliz kulübüyle sözleşmesi Haziran 2029'da sona eriyor. Ugarte'nin şu anda piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

