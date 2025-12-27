Galatasaray'dan Manchester United'ın yıldızına kanca! Transferi o isimler bitirecek

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da isimler de ortaya çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un hazırladığı rapor doğrultusunda kadrodaki eksikleri gidermeyi hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim ilk olarak orta saha transferine odaklanacak.

Fransız basınında çıkan haberde; Galatasaray'ın Manchester United'da oynayan 24 yaşındaki Manuel Ugarte'yi istediği vurgulandı. Uruguaylı futbolcunun orta sahada 6 ile 8 numarada oynadığı ve defansif anlamda güçlü olduğu anımsatıldı.