Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Devre arasında...

Süper Lig'in ilk yarısını lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe, bir yandan gelecek transferlerle ilgilenirken, diğer taraftan da takımdan gönderilecek isimlerle ilgili çalışmalar yapıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadro düşünmediği oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, en az 7 ismin biletini kesecek.

Bu isimlerin başında kadro dışı bırakılan; Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao var. Sarı-Lacivertliler, üç ismin yanı sıra kaleci İrfan Can Eğribayat, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri'yi de iyi bir bonservisle elden çıkarmaya hazırlanıyor. Üç oyuncu için de talipleriyle görüşmeler devam ediyor.