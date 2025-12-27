CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Devre arasında...

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Devre arasında...

Ara transfer döneminde kadroya yapacağı takviyeler merak konusu olan Fenerbahçe'de yaşanması beklenen ayrılıklar da dikkat çekiyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler, Sebastian Szymanski ve En-Nesyri olmak üzere en az 7 oyuncusuyla yolları ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Devre arasında...

Süper Lig'in ilk yarısını lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe, bir yandan gelecek transferlerle ilgilenirken, diğer taraftan da takımdan gönderilecek isimlerle ilgili çalışmalar yapıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadro düşünmediği oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, en az 7 ismin biletini kesecek.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Devre arasında...

Bu isimlerin başında kadro dışı bırakılan; Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci ve Rodrigo Becao var. Sarı-Lacivertliler, üç ismin yanı sıra kaleci İrfan Can Eğribayat, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri'yi de iyi bir bonservisle elden çıkarmaya hazırlanıyor. Üç oyuncu için de talipleriyle görüşmeler devam ediyor.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Devre arasında...

Bu oyuncuların haricide Emre Mor'a da kulüp bulunması söylendi. Süper Lig'den bazı takımların transfer listesinde olan 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi feshedilecek.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Devre arasında...

Sürpriz isim ise Archie Brown. İngiliz yıldızla da yolların ayrılması planlanıyor.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Devre arasında...

EN-NESYRI GÜN SAYIYOR

Kadrosuna iyi bir golcü katmak isteyen Fenerbahçe, Youssef En- Nesyri'yle de yollarını ayıracak. Suudi ekipleri Al-İttihad, Al-Shabab ve Al-Ahli, Faslı yıldıza talip. Ayrıca Katar'dan da Nesyri'yi isteyen kulüplerin olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncu için 25 milyon euro bonservis bedeli belirlendi.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Devre arasında...

TORUNOĞULLARI DOHA'YA GİTTİ

Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları, dün sabah saatlerinde Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Torunoğulları'nın hem En-Nesyri transferi için birkaç kulüple görüşeceği hem de listede yer alan Alexander Mitrovic için bir toplantı yapacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Devre arasında...

İRFAN CAN POLONYA YOLUNDA

İkinci kalecilik pozisyonunu Tarık Çetin'e kaptıran İrfan Can Eğribayat'ın Fenerbahçe macerası sona eriyor. 27 yaşındaki eldivene Polonya'dan Lech Poznan, Cracovia ve Legia Varşova talip oldu. 2 milyon euro piyasa değeri olan İrfan Can için üç kulübün de Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'de 7 ayrılık birden! Devre arasında...

MINEIRO TEMASLARA BAŞLADI

Brezilya basını Atletico Mineiro'nun Fred'i istediğini ve oyuncuyu transfer etmek için Fenerbahçe'yle görüşmelere başladığını yazdı. Haberde; Mineiro'nun ısrarcı olduğu ve 32 yaşındaki oyuncunun da kulübe gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Taraflar arasındaki ilk görüşmenin olumlu geçtiği de vurgulandı.

