Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Mert Günok ve Necip Uysal kadro dışı bırakıldı!

Beşiktaş, Necip Uysal ile Mert Günok'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada oyuncuların yeni kadro planlamasında yer almayacakları ve takım bulmaları istendiği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 18:18 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 18:29
Ara transfer döneminde kadroda yeniden yapılanmaya gitmesi beklenen Beşiktaş, takımın eski kaptanları Necip Uysal'ın ve Mert Günok'un yeni kadro planlamasında yer almayacaklarını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre oyunculardan kulüp bulmaları istendi. İşte kulübün paylaşımı...

"KULÜP BULMALARI İSTENMİŞTİR"

"Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir.

Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

