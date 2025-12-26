TRANSFER HABERİ - David Alaba Real Madrid’den ayrılıyor mu? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın gündemindeydi

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan David Alaba hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Real Madrid, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli savunmacıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (BJK, FB, GS spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 15:08
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaay'ın transfer gündemindeki David Alaba'nın sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacağı öğrenildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre İspanyol devi, 33 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme teklif etmeme kararı aldı.

Bu sezon yalnızca 4 resmi maçta forma giyebilen Avusturyalı savunmacı, 2021 yazında Bayern Münih'ten bedelsiz olarak transfer edilmişti. Madrid kariyeri boyunca 120 resmi maça çıkan Alaba, bu süreçte 5 gol ve 9 asistlik skor katkısı sağladı.

Tecrübesi, çok yönlülüğü ve büyük maç geçmişiyle dikkat çeken Alaba'nın, sezon sonunda serbest statüye geçmesi halinde Süper Lig devlerinin ilgisinin daha da artması bekleniyor.

İŞTE O HABER

G.Saray'dan Torreira kararı!
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
