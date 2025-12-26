Lewandowski'den transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden Robert Lewandowski, katıldığı bir programda geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda Barcelona ile olan sözleşmesi sona erecek Polonyalı yıldız, "Futbolda son zamanlarım olduğunu biliyorum" diyerek emeklilik sinyalleri verdi.