Lewandowski'den transfer açıklaması! Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de taraftarların heyecanla beklediği Robert Lewandowski transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Polonyalı yıldız, katıldığı bir programda geleceğine dair açıklamalarda bulundu. İşte gündem olan o sözler... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 00:27 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 00:33
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden Robert Lewandowski, katıldığı bir programda geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda Barcelona ile olan sözleşmesi sona erecek Polonyalı yıldız, "Futbolda son zamanlarım olduğunu biliyorum" diyerek emeklilik sinyalleri verdi.

Sözleşmesi bitene kadar ayrılmayı düşünmediğini belirten Lewandowski, "Her şeyi kazanmak istiyorum. Dünya Kupası'na katılmak, La Liga'yı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı istiyorum." sözleri ile hedeflerini ve heyecanını diri tuttuğunu söyledi.

"KARAR VERMEK İÇİN ZAMANIM VAR"

Barcelona'dan ayrıldığında hangi takım ile yola devam edeceğine henüz karar vermediğini itiraf eden Lewandowski, "Karar vermek için zamanım var. Şu anda nerede oynamak istediğimi bilmiyorum. Hangi yöne gideceğimi bilmiyorum ama üzerimde bir baskı yok. Birçok şey kulübün planına ve benim isteklerime bağlı." ifadelerinde bulundu.

Öte yandan Real Madrid'in 4 puan önünde, 46 puan ile şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren takımı ile ilgili konuşan tecrübeli santrfor, "Hala hırslıyım. Takım çok iyi ilerleme kaydetti. Birbirimize daha çok alıştık ve birlikte daha iyi işler çıkarıyoruz. Barcelona'da herkes sıkı çalışıyor." dedi.

