CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Quinten Timber müjdesi! Robin van Persie devreye girdi

Fenerbahçe'ye Quinten Timber müjdesi! Robin van Persie devreye girdi

Orta sahaya yapacağı takviye doğrultusunda gündemine Quinten Timber'ı alan Fenerbahçe, Hollandalı oyuncunun transferinde mutlu sona doğru emin adımlarla ilerliyor. Son olarak Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie'nin devreye girmesi ile birlikte 24 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli formayı giyme şansının arttığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Quinten Timber müjdesi! Robin van Persie devreye girdi

Devre arasında orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, bir numaralı hedef olarak yeniden Quinten Timber'ı belirledi. 24 yaşındaki oyuncuyla daha önce bir görüşme yapılmış ancak Timber, Fenerbahçe'nin bu teklifini 'teşekkür ederim. Önceliği Avrupa'nın 5 büyük ligi' diyerek kibarca reddetmişti. Fakat Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Domenico Tedesco'yla yaptığı transfer görüşmesinin ardından yeniden Hollandalı yıldıza öncelik verdi.

Fenerbahçe'ye Quinten Timber müjdesi! Robin van Persie devreye girdi

İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK

Sarı-lacivertliler, Feyenoord teknik direktörü olan eski yıldızları Robin van Persie'yi devreye sokma kararı aldı ve Timber'a Fenerbahçe'yi anlatmasını istedi. Persie, oyuncusunu kaybetmek istemese de kulübüne para kazandırmak ve Fenerbahçe'ye yardımcı olmak için Timber'la görüşerek, ikna etmeye çalışacak. Sarı-lacivertliler de daha önce önerdiği maaşı çok daha üzerine çıkma kararı aldı ve Timber'a senelik 6 milyon euro civarında ücret teklif edecek.

Fenerbahçe'ye Quinten Timber müjdesi! Robin van Persie devreye girdi

5 TALİBİ DAHA VAR

Fenerbahçe'nin yanı sıra Quinten Timber'ı Serie A'nın son şampiyonu Napoli, İngiliz ekibi Brentford ile Alman devleri Borussia Dortmund, Leipzig ve Bayer Leverkusen de takip ediyor. Ancak en ısrarcı takım sarı-lacivertliler...

Fenerbahçe'ye Quinten Timber müjdesi! Robin van Persie devreye girdi

VAN PERSIE İLE 22 MAÇA ÇIKTI

2022'de Utrecht'ten 7 milyon 400 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Quinten Timber, Feyenoord'un önemli isimlerinden biri... En iyi dönemini Arne Slot'la yaşasa da Robin van Persie'nin de vazgeçilmezlerinden oldu.. Timber, van Persie yönetiminde 22 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'ye Quinten Timber müjdesi! Robin van Persie devreye girdi

1 MİLYON 180 BİN EURO KAZANIYOR

Quinten Timber, Feyenoord'dan yıllık, brüt olarak 1 milyon 180 bin euro maaş alıyor. 24 yaşındaki oyuncu, kulüpte en fazla maaş alan 10'uncu isim...

G.Saray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den
M. United'dan G.Saray'a dev transfer!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Asrın İnşasında tarihi gün: Deprem bölgesi ayağa kalktı
Aslan'a gurbetçi yıldız! Buruk yakından izliyor
Lewandowski'den transfer açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lewandowski'den transfer açıklaması! Lewandowski'den transfer açıklaması! 01:19
TFF son 5 yılda bahis oynayan hakemleri açıkladı! TFF son 5 yılda bahis oynayan hakemleri açıkladı! 01:19
Ali Palabıyık'dan "bahis" açıklaması! Ali Palabıyık'dan "bahis" açıklaması! 01:19
F.Bahçe'ye Becao piyangosu! F.Bahçe'ye Becao piyangosu! 01:19
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 01:19
En-Nesyri’ye S. Arabistan kancası! En-Nesyri’ye S. Arabistan kancası! 01:19
Daha Eski
Bahis soruşturmasında 42 sevk daha! Bahis soruşturmasında 42 sevk daha! 01:19
Milan Baros'tan Icardi ve F.Bahçe sözleri! Milan Baros'tan Icardi ve F.Bahçe sözleri! 01:19
Traktör'den ligden çekilme açıklaması! Traktör'den ligden çekilme açıklaması! 01:19
Beşiktaş'tan kadro dışı açıklaması! Beşiktaş'tan kadro dışı açıklaması! 01:19
Fred’e Brezilya’dan talip var! Fred’e Brezilya’dan talip var! 01:19
Alaba R. Madrid’den ayrılıyor mu? Alaba R. Madrid’den ayrılıyor mu? 01:19