Bahis soruşturmasında 42 sevk daha!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

TFF Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 42 temsilciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 11'i üst klasman, 21'i klasman, 2'si yeni klasman ve 8'i federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisi olmak üzere toplam 42 temsilci, futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen ve aşağıda isimleri yer alan 42 Temsilcinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

-

Yürütülen bahis soruşturması sürecinde TFF'ye istifalarını sunan 33 Temsilci hakkında da futbol dalında bahis oynayıp oynamadığının tespiti için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na yazı yazılmış olup, cevap beklenmektedir."