CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Bahis soruşturmasında 42 sevk daha!

Bahis soruşturmasında 42 sevk daha!

TFF Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 42 temsilciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 19:35 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2025 Cuma 19:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bahis soruşturmasında 42 sevk daha!

TFF Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 42 temsilciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 11'i üst klasman, 21'i klasman, 2'si yeni klasman ve 8'i federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisi olmak üzere toplam 42 temsilci, futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen ve aşağıda isimleri yer alan 42 Temsilcinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

-

Yürütülen bahis soruşturması sürecinde TFF'ye istifalarını sunan 33 Temsilci hakkında da futbol dalında bahis oynayıp oynamadığının tespiti için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na yazı yazılmış olup, cevap beklenmektedir."

En-Nesyri’ye S. Arabistan kancası!
F.Bahçe'ye Becao piyangosu!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Sağlıkta öncü ülke Türkiye! Başkan Erdoğan açıkladı: Artık farklı bir ligin oyuncusuyuz
G.Saray'dan fırsat transferi! Cimbom'un yeni orta sahası 2. Lig'den
Milan Baros'tan Icardi ve F.Bahçe sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan kadro dışı açıklaması! Beşiktaş'tan kadro dışı açıklaması! 18:17
Beşiktaş transferi açıkladı! Beşiktaş transferi açıkladı! 18:11
Liverpool-Wolves maçında Jota unutulmayacak Liverpool-Wolves maçında Jota unutulmayacak 18:09
F.Bahçe'ye Becao piyangosu! F.Bahçe'ye Becao piyangosu! 18:01
Marcao’ya İspanya’da ağır fatura! Marcao’ya İspanya’da ağır fatura! 16:34
En-Nesyri’ye S. Arabistan kancası! En-Nesyri’ye S. Arabistan kancası! 16:16
Daha Eski
Fred’e Brezilya’dan talip var! Fred’e Brezilya’dan talip var! 15:40
Alaba R. Madrid’den ayrılıyor mu? Alaba R. Madrid’den ayrılıyor mu? 15:08
Al Fateh-Al Ahli Jeddah maçı yayın bilgisi! Al Fateh-Al Ahli Jeddah maçı yayın bilgisi! 14:41
Al Kholood-Al Taawon maçı ayrıntıları! Al Kholood-Al Taawon maçı ayrıntıları! 14:17
Al Hilal Riyadh-Al Khaleej maçı hangi kanalda? Al Hilal Riyadh-Al Khaleej maçı hangi kanalda? 14:05
Fas-Mali maçı saat kaçta? Fas-Mali maçı saat kaçta? 13:29