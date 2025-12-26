TRANSFER HABERİ - En-Nesyri’ye Suudi Arabistan kancası! İşte Fenerbahçe’nin istediği rakam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin golcü ismi Youssef En-Nesyri için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Al Ittihad ve Al Ahli'nin Faslı yıldız için nabız yokladığı, sarı-lacivertlilerin bonservis beklentisinin ise 35 milyon euro olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Bu sezon performansıyla zaman zaman eleştirilerin odağına yerleşen Youssef En-Nesyri hakkında dikkat çekici bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre, Suudi Arabistan'dan birçok kulüp son haftalarda Faslı golcü için ciddi ilgi göstermeye başladı.
Haberde, Al Ittihad ile Al Ahli'nin En-Nesyri için öne çıkan takımlar olduğu belirtildi. Maddi gücü yüksek olan bu kulüplerin, hücum hatlarını doğrudan katkı verebilecek tecrübeli bir forvetle güçlendirmek istediği vurgulandı. Al Ittihad'da Karim Benzema, Al Ahli'de ise Riyad Mahrez gibi yıldızların forma giymesi dikkat çekiyor.
Öte yandan haberde, Fenerbahçe'nin bu olası transfer için bonservis beklentisinin yaklaşık 35 milyon euro seviyesinde olduğu aktarıldı. Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'yi 2024 yazında Sevilla'dan 19,5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.
25 resmi maçta görev alan 28 yaşındaki golcü, bu süreçte 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.