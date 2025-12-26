TRANSFER HABERİ - En-Nesyri’ye Suudi Arabistan kancası! İşte Fenerbahçe’nin istediği rakam

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre, Suudi Arabistan'dan birçok kulüp son haftalarda Faslı golcü için ciddi ilgi göstermeye başladı.

Haberde, Al Ittihad ile Al Ahli'nin En-Nesyri için öne çıkan takımlar olduğu belirtildi. Maddi gücü yüksek olan bu kulüplerin, hücum hatlarını doğrudan katkı verebilecek tecrübeli bir forvetle güçlendirmek istediği vurgulandı. Al Ittihad'da Karim Benzema, Al Ahli'de ise Riyad Mahrez gibi yıldızların forma giymesi dikkat çekiyor.