Haberler Haberler 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? | 19 Nisan Pazar otobüs, Marmaray, metrobüs, vapur, metro bedava mı 2024?

19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? | 19 Nisan Pazar otobüs, Marmaray, metrobüs, vapur, metro bedava mı 2024?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. Özellilkle İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar ise 19 Mayıs'ta toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazar otobüs, Marmaray, metrobüs, vapur, metro bedava mı 2024? sorguları yapılırken güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 23:00 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 23:10
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19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? | 19 Nisan Pazar otobüs, Marmaray, metrobüs, vapur, metro bedava mı 2024?

Resmi tatillerde toplu taşımada ücretsiz uygulama yapılıyor. Vatandaşlar bayramlarda ve resmi tatillerde toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabiliyorlar. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla otobüs, metro, metrobüs gibi araçlar için ödeme yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazar otobüs, Marmaray, metrobüs, vapur, metro bedava mı 2024? sorularının yanıtı haberimizde...

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2024?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 29 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini söyledi.

Türkiye'nin en önemli ulaşım modlarından birisinin demiryolları olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, ülkenin geleceği olan gençlerin çok önemli bir bölümünün trenlerle seyahat etmeyi tercih ettiği bilgisini verdi. Yüksek Hızlı Tren'le yolculuk yapanların yüzde 19.8'ini gençlerin oluşturduğunu kaydeden Uraloğlu, "TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Yüksek Hızlı Tren, anahat ve bölgesel trenlerimizde gençlerimize yüzde 15 oranında indirim ve çeşitli oranlarda indirimli abonman seçenekleri sunuyoruz. Gençlerimiz, Yüksek Hızlı Trenlerimizin yanı sıra turistik trenlerimize de büyük ilgi gösteriyor. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizin demiryolu sevgisiyle büyümesi çok önemli." dedi

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