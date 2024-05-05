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🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 23. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 23. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 23. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 00:40
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🎬 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 23. bölüm fragmanı izle TRT 1 | KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 23. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 23. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sultan Nureddin, kendisine ihanet eden kardeşi Mevdud'un boynuna yay kirişini dayamıştır. Selahaddin ise Karategin'in de desteği ile Şam'ı ele geçirmeyi başarıp, Avram'ı da işlediği büyük suçlardan ötürü infaz etmiştir.

Sultan Nureddin, Mevdud'u infaz edecekken, anneleri Kutlu Hatun savaş meydanına gelir ve buna engel olur. Annesi için Mevdud'u öldürmekten vazgeçen Sultan Nureddin, Mevdud'a ağır bir ceza verir.

Selahaddin'in Şam'ı geri aldığını ve ona yardım edenin Karategin olduğunu öğrenen Dolat ise öfkeden deliye döner. Karategin'in kendisine ihanet ettiğini düşünen Dolat ona hesap sormak ister. Fakat Selahaddin, Karategin'i Dolat'ın insafına bırakmaz. Bu durum Dolat ile Nureddin arasında gergin olan iplerin kopmasına yol açar. Dolat, Zengi Topraklarında konumunu güçlendirmek için Anadolu'dan oğlu İltutmuş önderliğinde bir ordu getirmeye karar verir.

Dolat ile Nureddin arasında büyük bir çatışma olduğunu bilen Bernard, durumu fırsata çevirir. Zengi ile Selçuklu arasındaki düşmanlığı körüklemek ve Dolat'la olan ilişkisini sağlamlaştırmak için korkunç planını devreye sokar.

Sultan Nureddin alenen savaş ilan eden Dolat'ı durdurabilecek midir? Kutlu Hatun'un gelişi saraydaki dengeleri nasıl değiştirecektir?Selahaddin, Bernard'ın tuzaklarını bozup Selçuklu Devleti ile Zengi Devleti arasında başlayan büyük fitnenin önüne geçebilecek midir? Gazze'yi fethe yönelecekken etrafını saran ihanet ve kumkuması bertaraf edebilecek midir?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 23. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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