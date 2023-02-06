Nereden nereye?

Trabzonspor derbiye 1-0 önde başladı. 12. saniyede Muslera'nın, tehlike hunisi içindeki Torreira'ya attığı pasta araya giren Abdülkadir Ömür, Maxi Gomez'e belki de futbol hayatının en kolay golünü attırdı. Bu golden sonra Trabzonspor'dan yeni bir reaksiyon ve tempolu bir oyun bekledik. 1-0'ın avantajını kullanamadı Trabzonspor. Şoku erken atlatıp, baskıyı artıran ve golü bulan taraf Galatasaray oldu. Abdullah Avcı'nın, bu sezon toplam 42 dakika görev verdiği Lahtimi'yi ilk 11'de oynatması doğrusu beni şaşırttı. Lahtimi, fuleli bir oyuncu olabilir ama güçlü bir fiziğe sahip değil. Savunma yönü de çok zayıftı. Naci Ünüvar neden oynatılmıyor! Bu kadar formsuz oyuncunun olduğu bir takımda Naci'ye görev verilmiyor! Neden?

***

Abdullah Avcı, ikinci yarıya başlarken Lahtimi'yi kenara alıp Gbamin'i sahaya sürdü. Yaptığının hata olduğunu anladı. Okan Buruk'tan da 2. yarı hamleleri geldi. İlk yarının iyilerinden Barış Alper'i çıkarıp, Yunus Akgün'ü oyuna dahil etti. Torreira'nın yerine de Berkan Kutlu girdi. Trezeguet gibi tecrübeli bir oyuncu, ceza sahasında rakip oyuncunun ayağına neden basar? Pozisyon bile yokken... Penaltıda İcardi, Galatasaray'ı öne geçiren golü attı. Bu golle Nef Stadı'nın tribünlerini dolduran Galatasaray taraftarı adeta bir bayram yaşadı. İcardi, 9 gol, 6 asiste ulaşarak takımına mükemmel bir katkı vermiş oldu. Büyük oyuncu İcardi!

***

Abdullah Avcı, skora denge getirmek için peş peşe değişiklikler yaparak Bartra, Yusuf Yazıcı, Enis Bardi ve Umut Bozok'u oyuna aldı. Ama giren oyuncuların, haftalardır takıma bir katkısı yok. Giren de formsuz, çıkan da... Uğurcan Çakır, Trabzonspor adına derbinin en iyisiydi. Müthiş kurtarışlar yaptı. 66'da bir kurtarışı var ki, Mertens gözlerine inanamadı ve içinden 'bu golü nasıl çıkardı?' dedi adeta... Bordo-mavililer, Galatasaray ataklarında savunmada çok telaş yaptılar. Orta saha hücuma katkı veremedi. 78'de Bakasetas'ın yaklaşık 35 metreden vuruşunu Muslera çıkardı. Muslera bu pozisyonda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Dilerim önemli bir şeyi yoktur. Geçmiş olsun Muslera!

***

Lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha 3 puanla aşarak galibiyet serisine devam etti. Daha çok pozisyona giren, daha baskılı oynayan Galatasaray'dı. Maçın son anlarında Boey'in net pozisyonu ve Kerem'in direkte patlayan şutu, Galatasaray adına şanssızlıktı. Galatasaray 2-1 kazandı ama Uğurcan olmasaydı tarihi bir fark da elde edebilirdi. Trabzonspor'da kötü futbol ve deplasman yenilgileri devam ediyor. Geçen sezonki Trabzonspor ile bu sezonki Trabzonspor arasında güneş ışığı ile mum aydınlığı kadar fark var. 13 yeni transfer yapıyorsun ve tel tel dökülen bir takım var ortada! Dün Uğurcan kalede olmasaydı yanmıştı Trabzonspor! Şubat ayının başında ligde hedefinin çok uzağında kalan bir Trabzonspor var ortada artık. Bu kadro ilerisi için de hiç umut vermiyor. Nereden nereye! Ne teknik direktör ne de futbolcular, artık kötü sonuçlara bir reaksiyon gösteremez oldu. En kötüsü de bu zaten! Galatasaray emin adımlarla şampiyonluğa koşarken, Okan Buruk'u da alkışlamak lazım. Yönetimin ve kadronun baştan aşağı değiştiği bir sezona damgasını vuruyor! Alkışlar Okan hocaya...