‘Muhammed’ Zaniolo!

Lider Galatasaray için Kasımpaşa maçı kağıt üzerinde çok kolay görünüyordu. Ama ilk yarıda çok zorlandı Galatasaray. Rakip kaleye ilk isabetli şutunu 33'te Lucas Torreira ile çekti. Mertens demek adeta Galatasaray demek... Bunu dünkü maçta gördük. Mertens, hem takımı oynatan, hem skor üreten bir yıldız. Okan Buruk'un Mertens'in yokluğunda Zaniolo ile maça başlamamasına ve Mata'yı ilk 11'de sahaya sürmesine şaşırdım. Nitekim Zaniolo'nun, oyunda kaldığı sürede çok etkisiz kalan Yunus'un yerine 46'da girmesi Galatasaray'da sıkıntılı giden maçı, bir anda kolaya çevirdi. Zaniolo, harika bir gol atarak takım üzerindeki stres yükünü bitirdi. Tribünler bir anda coştu ve Galatasaray, lige verilen ara öncesindeki tahrip gücü yüksek futbolunu sergilemeye başladı. Galatasaray, 14'te 14 yaparak lig tarihimizin üst üste kazanma rekorunu kırdı. Kasımpaşa'nın yapmaya çalıştığını bundan sonra her rakibi Galatasaray'a yapmaya çalışacak. Yani rakipler kolay kolay pes etmeyecek ve Galatasaray'a zorluk çıkaracak. Rakipler hem lideri yenmek, hem de Galatasaray'ın serisini bitirmek isteyecek.



Zaniolo'nun attığı goldeki soğukkanlılığı ve topa vuruş anında vücudunun aldığı şekil, 'işte ben büyük bir yıldızım' der gibiydi adeta. Golün anonsu, golden daha güzel ve anlamlıydı bana göre. Stat hoparlörlerinden bu gol, 'MUHAMMED ZANİ- OLO' diye anons edildi. Muhammed Emin Özkan, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden bir kardeşimizdi. Galatasaray aşkıyla yanıp tutuşan biriydi. Mekanı cennet olsun! Bu gol, Muhammed'e armağan edildi. Tabii hepimizin gözleri doldu... Galatasaray, Zaniolo ile öne geçtikten sonra rakip kalede büyük baskı kurdu. Selçuk İnan'ın takımı iyi savunma yaptı, Günay etkili kurtarışları ile farkı önledi. Dün bir kez daha anladık ki Mertens, şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın kilit oyuncusu. O yokken Galatasaray, sahada bocalıyor, rakip sahada verimsiz kalıyor.

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Galatasaray'da deprem nedeniyle lige verilen ara öncesinde çok potansiyelli oynayan bazı oyuncuların performanslarında düşüş gözlemledik. Mesela Kerem Aktürkoğlu... Oyunda kaldığı 70 dakika içinde final paslarında etkisiz kaldı. Boey de muazzam temposundan uzaktı dün. Kaldığı yerden devam eden oyuncuların başında İcardi geldi. Belki çok gol kaçırdı ama her pozisyonun içinde vardı. Yüreği ile oynadı. Kasımpaşa savunmasını çok zorladı. Galatasaray, oynadıkça ritmini yakalayan bir takım. Galatasaray; dün de çok pozisyona girdi. Ama ilk 30 dakikada pozisyon üretmekte çok zorlandı sarı-kırmızılılar. Okan Buruk'un ilk yarıda hakemin hatalı bir taç kararına tepki göstermesine gerek yoktu. Sonuçta hakem hatadan döndü. Okan Buruk, bu sezon çok başarılı ve tarih yazıyor; kenarda rahat olması lazım. Strese girerse, sahadaki oyuncuları bundan etkilenir. Nitekim Zaniolo'nun golünden sonra Okan hoca da rahatladı. Galatasaray, şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçerken, belki de bundan sonraki futbol tarihimizde kırılamayacak bir rekorun da sahibi oldu...