Yaktılar yıktılar gittiler!

Enis Bardhi'yi hangi özelliğini beğenerek Trabzonspor'a aldırdı Abdullah Avcı? Sezon başında beri bu soruya cevap arıyorum ama bulamıyordum. Gerçekten çok merak ediyorum. Ben bu kadar vurdumduymaz ve beceriksiz bir oyuncu daha görmedim. Nenad Bjelica kısa sürede bir şeyler yapmaya çalışmış. En azından bir şeylere kafa yormuş, 4-1-4-1 taktiği ile Konyaspor deplasmanında sahaya çıktı. Son haftaların en çalışkan ve en hırslı oyuncusu Markovic'in yedek kalmasına çok şaşırdım. Gomez'in de öyle. Umut Bozok daha iyi bir golcü olur da anlarım bu tercihi. Bjelica'nın bu iki oyuncu konusunda tercih hatası yaptığını düşünüyorum. Hamsik'in golü ile öne geçene kadar sahada savaşan bir Trabzonspor vardı. Hatta skor 1-1'e geldikten sonra Bardhi ve Umut, kale önünde bomboş pozisyonda 3 saniye içinde akıllara durgunluk veren bir golü kaçırdı. İlk yarının son anlarında Bakasetas'ın Soner Dikmen'e attığı tekmenin affedilir bir tarafı yok. Bir futbolcu, bu kadar rahat bir şekilde takımını 10 kişi bırakamaz. Sivasspor'dan sonra Konyaspor maçında da takımı 10 kişi kaldı Bjelica'nın. Doğucan ve Bardhi'nin kanadı çok aksadı. Konyaspor skoru 1-1'e getiren golü de bu kanattan buldu. Bardhi'nin rakibinden yediği çalım nedir öyle? Bardhi'ye verilen paraya yazıktır günahtır. Dün tam 79 dakika sahada kaldı Bardhi ve hiçbir katkı vermedi Trabzonspor'a... Umut ise topa vurmayı unutmuş, ayakta duracak hali yok. İkinci yarının başında rakibini itmese, Bartra-Diouf mücadelesindeki faul nedeniyle Trabzonspor penaltı kazanacaktı.

Trabzonspor'da hedefsizliğin dışında bir disiplin problemi de var. Diouf-Bartra mücadelesinde penaltıyı atladı hakem Cihan Aydın... Diouf, hava topu mücadelesinde Bartra'ya dirsek atıyor ceza sahasında. Ama Trabzonsporlu futbolcular, hak ettikleri bir penaltıda reaksiyon göstermeyince hakem de VAR da oralı olmadı! Güme gitti penaltı. Arif Boşluk'u nihayet gördü bir hoca! Trabzonspor'un bu sezondan elde edeceği tek artı olacak bu çocuk! Her maç oynamayı hak ediyor... Trabzonspor'un yediği ikinci golde Uğurcan Çakır'ın hatası var. Uğurcan kalitesindeki bir kaleci üzerine gelen bu topu kurtarmalıydı. Ne acı ki geçen yılın şampiyon olan takımında bu sezon elle gösterilebilecek formda bir oyuncu yok. Trabzonspor, artık kaybetmeyi o kadar normal karşılamaya başladı ki, sahada en ufak bir reaksiyon yok oyuncularından... Nereden nereye? Son şampiyonu bu hale getirenler adeta kaçıp gittiler! Başkan Ertuğrul Doğan ve Bjelica'nın acilen beyaz sayfa açmaları ve ileriye bakmaları şart! Trabzonspor yönetimi, heyecanını kaybeden bu takımı yenilemeli. 3'e 5'e bakmadan teklif gelen her oyuncu ile yollarını ayırmalı. Yepyeni bir takımla sezona başlamalı.