O nasıl kurtarış Mert!
Düne kadar Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki derbiler; oynanan futbol ve atılan birbirinden güzel gollerle nefes nefese geçmişti. Yine öyle bir dev maç bekliyorduk. Ama ilk yarıda gol pozisyonunun olmadığı, iki takımın da hayal kırıklığı yarattığı bir 45 dakikaya tanıklık ettik. Colley, Maxi Gomez'i; Denswil, Aboubakar'ı; Siopis, Redmond'u, Hüseyin, Ghezzal'ı marke edince derbi orta alanda düğümlendi kaldı. Maçtan önce yapılan yorumlara bakıyorum da hayatında Trabzon'a gitmeyen; Şenol Güneş Stadı'nda maç izlemeyenler, o güzel şehri, muhteşem taraftarını ve tablo gibi stadı eleştiri yağmuruna tuttular. Neymiş efendim, Akyazı'da restoran-cafe yokmuş. Üç Büyükler'in statlarının olduğu yerlerde bol bol varmış. Taraftar, stadı doldurmayacakmış.
Yahu Ramazan ayındayız. İnsanlar oruçlarını açtıktan sonra stada geldiler. Ve maç başladıktan sonra tribünler doldu. Ayrıca Trabzon, bir gurme şehridir. Turizm şehridir. Restoran ve cafelerin en güzelleri var o şehirde. Restoran ve cafeler de stada yürüme mesafesinde... Ekran başında insanları doğru bilgilendirelim lütfen... Trabzon şehri 7 medeniyet geçirmiş ve 5 bin yıllık tarihi olan bir şehirdir. Geçen yıl Trabzonspor, önüne geleni devirerek nisan ayında şampiyon olurken, Türk futbolunun bir şehir üzerinden okunduğu algısı yapıldı. Bu yıl Trabzonspor başarısız bir sezon geçiriyor. Şimdi de sahayı bırakıp; taraftarını, stadını eleştirmeye kalkıyorsunuz. Hem Türk futbolunun marka değeri dersiniz, sonra da yorumlarınızla bir futbol şehri üzerinden futbolumuzun marka değerini düşürme yarışına girersiniz...
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