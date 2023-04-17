O nasıl kurtarış Mert!

Düne kadar Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki derbiler; oynanan futbol ve atılan birbirinden güzel gollerle nefes nefese geçmişti. Yine öyle bir dev maç bekliyorduk. Ama ilk yarıda gol pozisyonunun olmadığı, iki takımın da hayal kırıklığı yarattığı bir 45 dakikaya tanıklık ettik. Colley, Maxi Gomez'i; Denswil, Aboubakar'ı; Siopis, Redmond'u, Hüseyin, Ghezzal'ı marke edince derbi orta alanda düğümlendi kaldı. Maçtan önce yapılan yorumlara bakıyorum da hayatında Trabzon'a gitmeyen; Şenol Güneş Stadı'nda maç izlemeyenler, o güzel şehri, muhteşem taraftarını ve tablo gibi stadı eleştiri yağmuruna tuttular. Neymiş efendim, Akyazı'da restoran-cafe yokmuş. Üç Büyükler'in statlarının olduğu yerlerde bol bol varmış. Taraftar, stadı doldurmayacakmış.

Yahu Ramazan ayındayız. İnsanlar oruçlarını açtıktan sonra stada geldiler. Ve maç başladıktan sonra tribünler doldu. Ayrıca Trabzon, bir gurme şehridir. Turizm şehridir. Restoran ve cafelerin en güzelleri var o şehirde. Restoran ve cafeler de stada yürüme mesafesinde... Ekran başında insanları doğru bilgilendirelim lütfen... Trabzon şehri 7 medeniyet geçirmiş ve 5 bin yıllık tarihi olan bir şehirdir. Geçen yıl Trabzonspor, önüne geleni devirerek nisan ayında şampiyon olurken, Türk futbolunun bir şehir üzerinden okunduğu algısı yapıldı. Bu yıl Trabzonspor başarısız bir sezon geçiriyor. Şimdi de sahayı bırakıp; taraftarını, stadını eleştirmeye kalkıyorsunuz. Hem Türk futbolunun marka değeri dersiniz, sonra da yorumlarınızla bir futbol şehri üzerinden futbolumuzun marka değerini düşürme yarışına girersiniz...

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Beşiktaş, ikinci yarıya ön alan baskısı ile başladı. Ama o dakikalarda Trabzonspor iyi savunma yaptı; Beşiktaşlı oyuncuların şutları, Uğurcan'ın ellerinde eridi. 56'da Bruno Perez'in yerine Trezeguet girdikten sonra Trabzonspor vites artırdı ve Beşiktaş kalesinde görünmeye başladı. Abdülkadir Ömür'ün nefis hareketlerle ceza sahasına girip yaptığı aşırtma vuruşu Mert Günok adeta bir kedi çevikliğinde kurtardı. Maçın en net pozisyonuna 70'te Markovic ile Trabzonspor girdi. Markovic'in köşeye giden şutunu Mert müthiş çıkardı. Ardından bordo-mavililer, Beşiktaş kalesine Bakasetas ile şut yağdırmaya başladılar. Ama her zamanki gibi gününde olan Mert, adeta bir duvar ördü. 81'de Trabzonspor akıl almaz bir gol kaçırdı. Markovic'in ortasında Mert'i geçen topu direk dibinde yarım metreden Maxi Gomez ağlara gönderemedi. Dönen topa da Eren o kadar kötü vurdu ki... Trabzonspor, son 20 dakika derbiyi tek kaleye çevirdi. Neler kaçırdı neler Trabzonspor... Mert Günok olağanüstü bir maç çıkardı. Hele hele oyunun son anlarında Trezeguet'in 90'a giden şutunda Süperman gibi uçtu Mert! O nasıl kurtarış Mert! Redmond'un kurşun gibi şutunda Uğurcan jeneriklik bir kurtarış yaptı. Ardından Salih'in vuruşunu da çizgiden çıkardı Uğurcan. İki kaleci de harika işler yaptı derbide. Maçın özeti ise daha çok pozisyon bulan Trabzonspor, Mert'i geçemedi.