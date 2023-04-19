Altı gözlü Mertens

Mertens'i izlemeye doyamıyorum. Futbolun bir zeka oyunu olduğunu anlatıyor bana. Dün yine öyle ince işler yaptı ki... Sanki 2 değil de 6 gözü var! Önünü, yanlarını ve arkasını radar gibi tarıyor Mertens... Sahadaki hiçbir oyuncu, Mertens'in topla buluştuğunda ne yapacağını kestiremiyor. O ise daha top gelmeden iki pozisyon sonrasını düşünüyor! Bu adam 35 yaşında hem de. Ama sahada adeta bir atom karınca gibi. Geçen sezon Hamsik, bu sezon Mertens... İki oyuncu da Napoli çıkışlı... Büyük işler yaptılar. Hamsik, geçen sezon Trabzonspor'u, Mertens de bu sezon çok büyük olasılıkla Galatasaray'ı şampiyon yapacak. Galatasaray, maça ön alan baskısı ile başladı. O baskı ile tipik Ersun Yanal takımı çıktı ortaya. Alanyaspor, geriye yaslandı ve kalesini savunmaya çalıştı. Bir duran toptan golü buldu Galatasaray. Tıpkı geçen hafta olduğu gibi bu maçta da Kerem, yaptığı asistlerle skor tabelasının değişmesinde başrol oynadı.

Yediği golden sonra hücumu düşünen Alanyaspor, Galatasaray'ın sağ kanadını adeta bir otobana çevirdi. Rashica ve Boey, Alanyaspor'un sol kanattan yaptığı etkili bindirmeleri karşısında çaresiz kaldı. Penaltı da bu kanattan geldi. Yusuf-Boey mücadelesinde penaltı noktasını gösterdi hakem. Skor eşitlendikten sonra tekrar rakip kaleye yüklenen Galatasaray, Mertens'in zeka ürünü pasında İcardi'nin muhteşem tek vuruşu ile tekrar öne geçti Alanya'da. Galatasaray'da ilk yarıda Mertens ile birlikte en fazla göze batan oyuncu Adekugbe idi. Sol kanattan sıfıra inerek rakip ceza sahasına etkili ortalar kesti. Bu ortalardan biri o kadar jeneriklikti ki Rashica bu güzel ortayı asiste çeviremedi. Zaten Galatasaray adına ilk yarıda maçın en verimsiz oyuncusu Rashica idi.

Galatasaray, ilk yarıda İcardi'yi bir kez topla buluşturabildi, o da muhteşem bir gol oldu. Galatasaray'ın ikinci golü derslik bir gol. 'Asist nedir, büyük oyuncu nedir, beceri nedir, tek dokunuş nedir?' Hepsine örnek olarak verilecek şaheser bir pozisyon... Bu yazı, Mertens güzellemesi gibi gelebilir okuyucularımıza. Ama Mertens öyle şeyler yapıyor ve gözlerimizin pasını siliyor ki... Bu güzellikleri yazmayalım mı? Mesela düşerken bile gol atıyor... Düştüğü pozisyonu bile boşa harcamıyor ve skor üretiyor! Mertens doktor olsaymış, kansere bile çare bulurmuş. Hagi'den sonra Galatasaray'a gelen en özel oyuncu Mertens...

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Okan Buruk, hafif bir sakatlık yaşayan İcardi'yi riske etmeyerek, ikinci yarıya Barış Alper hamlesi ile başladı. Galatasaray, skoru 3-1 yaptıktan sonra oyunu rölantiye alarak Alanyaspor'un topla oynamasına izin verdi. Ama yakaladı mı yine affetmedi Aslan Rashica! O dakikaya kadar etkisiz bir futbol ortaya koyan Rashica, günün başarılı ismi Adekugbe'nin asistini geri çevirmedi ve skor tabelasına katkıda bulundu. Galatasaray, zor gibi görünen Alanyaspor deplasmanında o kadar kolay bir galibiyet aldı ki... Çünkü bu takım, ligin bitmesine haftalar olmasına rağmen şampiyon gibi oynuyor! Konfora bak! Mertens çıkıyor, Zaniolo giriyor... Güçlü oyun ve büyük yıldızlar, Galatasaray'ı ligde zaferden zafere taşıyor!