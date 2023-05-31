Som altından şampiyonluk!

Galatasaray ana sütü gibi helal bir şampiyonluk kazandı! Tebrikler Galatasaray! Galatasaray, Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıldönümü'nde şampiyon olmak için müthiş bir kadro kurdu. Ve 100. YIL ŞAMPİYONU OLDU!

Başkan Dursun Özbek vizyonu, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un dünya yıldızlarına sarıkırmızılı formayı giydirmesiyle birlikte şampiyonluğun temel taşları çok sağlam atılmıştı. Okan Buruk da karşısında Jesus gibi A Plus bir teknik adam olmasına rağmen, gaza bastı gitti. Okan hoca, Jesus'a hocalık dersi verdi ve 23. Şampiyonluğu Galatasaray'a getirdi. Galatasaray'ın bu şampiyonlukta sahadaki ŞAH DAMARI İcardi idi elbette. Çok değerli ve çok güzel goller attı. Ama Kerem Aktürkoğlu ise her maçta olağanüstü mücadelesi ile şampiyonluğu nakış gibi işleyen isim oldu.

Icardi ve Kerem Aktürkoğlu birlikteliği tıpkı Napoli'ye şampiyonluğu getiren Osimhen ve Kvaratskhelia ikilisine benziyordu. Bu muhteşem ikililer, takımlarını şampiyonluğa taşıdılar.

Şampiyonluk yolu uzun bir maratondur. Yollar da engel ve diken doludur. Galatasaray, sezonun ilk 7 haftalık bölümünde hakemlerden çok çekti, bazı maçlarda hakemi de yendi Galatasaray! Galatasaraylı futbolcuların formalarından bu sezon adeta 100 yıllık ter aktı. Aslanlar; dün gece Başkent'te liderliği şampiyonluğa, şampiyonluğu da sarı-kırmızılı bir aşk masalına taşıdılar. Kim demiş dağlar yeşil diye! Dün gece dünyadan yıldızlara kadar sarıkırmızı idi dünya! Galatasaraylı futbolcular; bu sezon yıldızları yere indirip, göğüslerine takan futbolcular topluluğu olarak mutluluğun resmini çizdiler! Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan dünya yıldızı İCARDİ idi. Tüm olasılıkların bitiği yerde İCARDİ başladı. Dün gece Başkent'te Eryaman Stadı'nda Galatasaray destanının ayak izleri vardı.

Galatasaraylı futbolcuların Ankaragücü maçına, yani şampiyonluk maçına çıkarken gözlerinden fışkıran alevi gördük. Sarı-kırmızılı futbolcular, sahada adım atarken bile sanki havada yürüyorlardı. Daha önceki hiçbir futbol gerçeğine benzemiyordu Aslanlar'ın sahadaki mücadelesi! Bunlar Uzaylı! Bu takımın kod adı ŞAMPİYON!



Her maçta bir çılgınlık üretti Galatasaray! Allah vergisi bir ihtişam! İşte GALATASARAY! Şarkılı bir masal, en anlamlı gerçek! Ateşlere basarak yürüyen takım ruhu! Koşun haber verin tarihe; ŞAMPİYON GALATASARAY!

Dün gece YÜREKLERİN GÖNDERİNE GALATASARAY BAYRAKLARI çekildi! Bu sezon Galatasaray, suda sönmeyen akşam güneşi gibiydi. Galatasaray'ın bu şampiyonluğunun bir ruhu vardı. Şampiyonluk imzası da SOM ALTINdandı!