Kulüpler Birliği’nde ‘alkış’ kavgası

Kulüpler Birliği, 1 Haziran Perşembe günü bütün kulüp başkanlarının katılımı ile toplandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, elinde bir konuşma metni ile geldiği birlik toplantısında 'gündeme getirdiği konu' toplantıda büyük gürültü koparmış. Aslında Dursun Özbek, şampiyon takımın başkanı olarak sağ duyu çağrısı yapıp, gerginlikleri bitirmeyi hedeflemiş. Peki neymiş adeta kıyametin kopmasına neden olan konu? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a seslenerek, "Pazar günkü derbi öncesinde sizi yönetim olarak stadımızda en iyi şekilde karşılayıp, ağırlayalım. İki kulüp yöneticileri hep birlikte yemek yiyelim. Sonrasında takımlar, maç için sahaya çıktıklarında seremoni öncesinde Fenerbahçeli futbolcular, şampiyon takımımızı tebrik edip alkışlasınlar. Böylelikle iki takım arasındaki kavgalar ve gerginlikler de bitsin. Bu, büyük bir fırsat" önerisini getirmiş.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 'alkış teklifine' Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Siz de hep aynı şeyi yapıyorsunuz. İşinize geldiği gibi davranıyorsunuz" diyerek tepki göstermiş. Başkan Ali Koç ile birlikte toplantıda hazır bulunan Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci de "Başkan vekiliniz bize 'namert' dedi. Şimdi alkışlamaya mı çağırıyorsunuz?" demiş. Bu sert sözler üzerine iki kulüp yöneticileri arasında bir anda ortam gerilmiş. Yüksek desibelde bağırışlarçağırışlar, toplantı odasının duvarlarında yankılanmış. Anlayacağınız adeta kıyamet kopmuş! Diğer kulüp başkanlarının araya girmesiyle yaklaşık 20 dakika sonra ortam sakinleştirilmiş.

'Alkış' teklifi sözlü kavgayla bittikten sonra konu bu ay içinde yapılacak olan TFF Başkanlığı seçimine gelmiş. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sözü alarak, "Biz Beşiktaş olarak TFF başkanlığı için Göksel Gümüşdağ ismini teklif ediyoruz" demiş. Diğer kulüp başkanları ise "Sayın Çebi, günlerdir sizin TFF başkanlığı için isminiz geçiyor. Siz neden aday olmuyorsunuz?" demişler. Başkan Ahmet Nur Çebi ise önce sessiz kalmış sonra da "Beşiktaş'ta daha yapacak çok işim var" demiş.

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak da "Bu sezon küme düşme kaldırılsın" talebinde bulunmuş. Toplantıda bulunan kulüp başkanlarının büyük bölümü, Yamak'ın bu talebi üzerine "Bu kadarı da olmaz artık!" diyerek büyük tepki göstermişler. Küme düşme hattındaki diğer takımların başkanları da kendi aralarında sözlü kavgaya tutuşmuşlar.

NOT: Yukarıda yazdıklarım, toplantıda neler yaşandığını anlatmaktadır. Ben toplantıda bulunmadığım için 'miş'li geçmiş zaman kullandım. Ama içeride yaşananlardan net bilgi sahibi oldum. Bütün diyaloglar, öneriler, teklifler, sert tartışmalar anlattığım gibidir...