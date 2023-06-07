Bjelica Üniversitesi

Bjelica, lig bitmeden neredeyse takımın tamamına yakınını tatile çıkarmış. Oysa Başakşehir'i yense ligi 5. bitirecek Trabzonspor! Tamam hocam, gençler oynasın da bu bir hazırlık maçı değil ki... Sen, 2000 sonrası doğumlu tam 6 oyuncu ile Başakşehir karşısına çıkıyorsun! Hal böyle olunca ilk yarıda sadece 95 pas yapabiliyor Trabzonspor. Tam takım, ritmini yakalamış ve bir galibiyet serisi oluşturmuş. Neden kapanışı galibiyetle yapmayı düşünmüyorsun! Başakşehir gibi kupada finale çıkmış güçlü bir takıma karşı böyle bir kadro ile sahaya çıkarsan, yenilgi kaçınılmaz olur. Öyle de oldu zaten. Deniz Türüç, sezonun en güzel gollerinden birini attı. Lima'nın golü de güzeldi. Büyük bir kalecilik potansiyeline sahip Muhammet Taha Tepe'nin yediği gollerde yapabileceği bir şey yoktu.



Maç boyunca etkili pozisyonlar da yakaladı Trabzonspor. Çok çalışan ve pozisyonlara giren Visca harika bir gol attı. Fazla rotasyon yaptığı için Bjelica'yı eleştirmiş olsak da Trabzonspor'a kısa sürede çok şeyler kattığını da unutmamak lazım. Trabzonspor, Bjelica yönetiminde sıkıcı futbol kimliğini üzerinden atarak, çılgın bir futbol takımına büründü. Sahaya kim çıkarsa çıksın, gücü ve yeteneği ölçüsünde savaş veriyor. Takım, yana-geriye oynamak yerine öne ve dikine oynuyor, rakip ceza sahasına çok adamla gidiyor, etkili pozisyonlar buluyor. Sabırlı ve kontrollü oyundan hücum futboluna geçiş yapıyor bordo-mavililer. Tabii ki bu bir süreç. Ama doğru yolda Trabzonspor.



Dün de 2-0 geriye geçtikten sonra zaman zaman etkili bir futbol sergiledi bordo-mavililer. Bjelica, Arif Boşluk'u da keşfetti. Bu sezon sakatlıkları nedeniyle neredeyse hiç katkı veremeyen Dorukhan ve Serkan Asan, önümüzdeki sezon için iki yeni transfer adeta. Özellikle Dorukhan, Bjelica'nın elini çok rahatlatacak. Kaleci Muhammet Taha Tepe de dün yaptığı etkili kurtarışlarla yavaş yavaş kaleye ısınıyor. 'Uğurcan Çakır giderse ben varım' diyor adeta. Trabzonspor açısından kapanış güzel olmadı ama yeni sezon için şimdiden kazanımlar da var. Bjelica kaliteli, cesur ve ezber bozan bir hoca. Yarışırken, bir taraftan da oyuncu yetiştiriyor. İstediği oyuncular alınırsa, gelecek sezon Trabzonspor şampiyonluğa oynar!