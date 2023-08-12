Neden Umut Bozok?

Galatasaray ve Fenerbahçe, art arda yaptıkları yıldız transferlerle adeta Premier Lig kadrosu kurarken, Trabzonspor geçen sezonki kadrosunda yer alan tam 9 oyuncusu ile yeni sezona başladı. Benkovic ve Kourbelis dışında yeni yüzü yoktu sahada Fırtına'nın. Üstelik de flaş transfer Orsic neredeyse sezonu kapatmıştı. Petkovic'in yolu gözlenirken, Papara Park Stadı'nı dolduran bordo-mavili taraftarlar, ilk dakikalardan itibaren tahrip gücü yüksek bir Trabzonspor izledi. Futbolda uzun süre birlikte oynamak bir avantajdır. Ortaya bir oyun ezberi çıkar. Bazen çok transfer yaparsınız ama takım olamazsınız. Örnek geçen sezonki Trabzonspor! GOL erken geldi. Abdülkadir Ömür, kornerden Denswil'in kafasına topu nişanlayınca, ok gibi ağlara giden bir gol izledik. Golü atan Denswil savunmada yaptığı kritik hamleleri ile alkış aldı.



Kourbelis'in hem savunma ile hem de hücum bölgesi ile iletişimi iyiydi. Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'u bir maestro gibi yönetti maç boyunca. Bakasetas kaldığı yerden devam ediyor. Benkovic, duracağı yeri iyi biliyor. Trabzonspor'un geçen sezon kondüsyon problemi vardı. Bu sezon daha diri bir Trabzonspor izleyeceğimizi Antalyaspor karşısında görmüş olduk. TAKIM savaşıyor, ön alanda baskı yapıyor, yana geriye oynamıyor. Sabırlı oyun yerine hücumu ve golü düşünen bir felsefe yerleştirmiş Bjelica Trabzonspor'a. Bordomavililer, Antalyaspor karşısında çok pozisyon buldu. Hatta neler kaçtı neler… Artık duran topları da çok iyi kullanan bir Trabzonspor izledik dün.



Trabzonspor, topu kaptığı her pozisyonda hızlı hücum yaparken, önde çoğalmasını da bildi. Trezequet, birazcık formda olsa ilk yarıda farka gidebilirdi Fırtına. Bjelica'nın maça Umut Bozok ile başlamasına ise anlam veremedim.

Hazırlık maçlarının en iyilerinden Maxi Gomez ile başlamak daha doğru olurdu sanki. Çünkü ilk yarıda oynanan oyun, tam Gomez'e göreydi. Birkaç yıldız transferi ile takım kalitesi yükselirse, yarışta olan bir Trabzonspor izleriz.

Duran top uzmanı Abdülkadir Ömür, ikinci yarının başında bu kez Umut Bozok'un kafasına topu nişanladı. Umut iyi vurdu ama top, ağlara gitmek yerine direğe çarptı.

Oyun geneline bakarsak, Umut Bozok bu hali ile Trabzonspor'un forveti olamaz. Bjelica, Umut'a neden 74 dakika sabretti, kenarda Gomez varken! Ben olsam o dakikaya kadar Bakasetas'ı forvet oynatırdım! Trabzonspor 2. yarıda kötü oynadı ama sezon başlangıçları her zaman zor olur. Bu galibiyet 3 puandan fazlası anlamına geliyor.