Akıllara zarar!

Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe bomba transferlerle gündemi sarstı. Kadro kalitelerine baktığımızda şampiyonluk favoriniz kim? Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı, çılgın bir transfer yarışına dönüştü. 10 milyon Euro'lar adeta havada uçuşuyor. 'Palavra! Gelmez!' denilen dünya yıldızları koşa koşa Türkiye'ye geliyor. Hem de Arap Yarımadası'nda transferde hayal ötesi rakamlar dönerken... Tamam Fenerbahçe bu transfer döneminde çok iyi satışlar yaptı. Sarı-lacivertliler, 48 milyon Euro'luk futbolcu satışı yaparken; şu ana kadar da 25 milyon Euro'luk harcama gerçekleştirdi. Hatta 23 milyon Euro da artıda Fenerbahçe! Galatasaray ise Mostafa Mohammed'in Nantes'e satışından 5 milyon 750 bin Euro kazandı. Şimdi de Zaniolo'nun satışından yaklaşık 30 milyon Euro civarında bir parayı kasasına koyacak. Fenerbahçe; Cengiz Ünder için 15 milyon Euro, Fred için 9 milyon 750 bin Euro, Szymanski için 9 milyon 750 bin Euro, Becao için 8 milyon 300 bin Euro, Mert Müldür için 2 milyon 800 bin Euro... bonservis harcaması yaptı.



Galatasaray da Icardi'ye 10 milyon Euro, Kerem Demirbay'a 3 milyon 700 bin Euro, Kaan Ayhan'a 2 milyon 800 bin Euro, Angelino'ya 1 milyon 500 bin Euro, Bakambu'ya 700 bin Euro, Halil Dervişoğlu'na 500 bin Euro, Günay'a 250 bin Euro bonservis harcaması yaptı. Zaha ve Tete ise bedelsiz transfer edildi. Galatasaray Premier Lig kalitesinde bir kadro kurdu. FENERBAHÇE de Galatasaray'ın transfer bombalarına anında karşılık vererek, kadro kalitelerini Major Lig seviyesine taşıdı. Beşiktaş ve Trabzonspor ise transferde ayağını yorganına göre uzatarak, bu yarışa dahil olmadı. Ama Beşiktaş da bu hafta içinde transferde gaza basarak Oxlade-Chamberlain ve Rashica transferlerini yaptı. Siyahbeyazlılar, taraftarının çok istediği Talisca için de fırsat kolluyor. Beşiktaş'ın transferdeki asıl büyük hedefi Talisca!



Bizim ligimizde şampiyonluk için üst düzey mücadele yetmiyor. Yıldızlardan kurulu bir kadroya sahip olmanız gerekiyor. Son dönemdeki şampiyonların kadrolarına bakarsanız bunu görürsünüz. Bunun dışında diğer kriterler ise şöyle: 'Camianın tek ses tek yürek olması, teknik kadronun kalitesi, sahada olduğu kadar masada da güçlü olmak, hakemlerin formu, kulübün mali yapısı, transfer taksitlerinin gününde ödenmesi, medyada güçlü olmak...' Bu sezon tarihin belki de en çekişmeli şampiyonluk yarışı olacak. Galatasaray'ın hedefi Avrupa Şampiyonluğu. Son 30 yılda, 15 kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılarda camia, Avrupa Şampiyonluğu istiyor. Önce hedef Molde engelini geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve 25 milyon Euro ayak bastı parasını almak. Sonra Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi maçlarında kabul edelim ki yıpranacak.



Major liglerden Şampiyonlar Ligi'ne katılan diğer takımlarda da bunu gözlemliyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde futbolcular kendilerini tüm dünyanın izlediği bu vitrin maçına saklarlar. Şampiyonlar Ligi maçlarında üst düzey mücadele ettikleri için o hafta ligde oynadıkları maçlarda hesapta olmayan puanlar kaybederler. Galatasaray'ın da böyle bir senaryo ile karşılaşması, en çok şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a yarar. Fenerbahçe de şampiyonluk kadrosu kurdu. Konferans Ligi maçları Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı fazla yormaz. Ayrıca Galatasaray'ın bütün enerjisini Avrupa'ya verecek olması da Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın işine gelir. Trabzonspor'u ise küçülmeye gittiği ve yıldız transferleri yapamadığı için yarışta şansını çok yüksek göremiyorum. Ama bordomavililer de transferde gaza basıp, önemli yıldızlarla kadro kalitelerini artırırlarsa, onlar da şampiyonluk yarışına dahil olurlar. Şu anki görünen tabloya baktığımda Galatasaray da Fenerbahçe de lige hazır değil. Beşiktaş hem Şenol Güneş faktörü hem de oturmuş kadrosu nedeniyle ilk hafta maçlarına baktığımda daha hazır bir görüntü çizdi. Ama bu takımlar hakkında sağlıklı analizler yapabilmek için 5-6 hafta beklememiz gerek. Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında bir adım önde görsem de Fenerbahçe de uzun yıllar sonra ilk kez bu kadar üst düzey transferler yaptı. Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını çok artırdı.

BENDEN SONRASI TUFAN

Zaha, Szymanski, Fred, Halil Dervişoğlu ve Rashicagibi isimlerde ezeli rakipler birbirine transfer çalımı attı. Bu politikayı nasıl buluyorsunuz? Son döneme baktığımızda şampiyonluğun kulüplere ekonomik getirisinin yok denecek kadar az olduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray, geçen sezon şampiyonluktan kasasına 1 milyar 198 milyon TL koydu. Ama o şampiyonluk Galatasaray'a 1 milyar TL'ye mal oldu. (Not: Galatasaraylı yöneticilerin açıklaması böyle) Takımlarımız, transferde böyle amansız bir rekabete girerken, şunu unutuyorlar. Her sene bir şampiyon çıkıyor. Dört takımımız da şampiyonluk kupasına talip oluyor ama biri şampiyon oluyor. O yüzden transfer çalımı; egoları tatmin etmekten, camiaya, taraftara şirin görünmekten öteye gitmiyor benim için. Yönetimler, bu transferleri yaparken 'Benden sonrası tufan!' düşüncesiyle hareket ediyorlar. Bunun başka mantıklı bir açıklaması yok. Dört Büyükler'in toplam borcunun 23 milyar 340 milyon TL olduğu bir ortamda neyin transfer çalımından bahsediyoruz ki... Arkadaş! Neden biri çıkıp da 'Batıyoruz! Köprüden önceki son çıkıştayız! Bu işe bir dur diyelim! Ekonomik durumumuz düzelene kadar kendi yağımızla kavrulalım. Altyapıdan oyuncu çıkaralım.' demiyor! Kulüplerimizin gelirleri çok sınırlı. Reklam ve sponsorluk gelirleri... Yayın gelirleri... Mağaza gelirleri... Stat hasılatı... Hepsi bu. Üstelik de yayın gelirleri 560 milyon dolardan 85 milyon dolara kadar düşmüşken, nedir bu transfer çılgınlığı! Kulüplerimiz transfer çalımı peşinde koşarken, aldıkları oyuncular ve menajerleri milyon Euro'ları ceplerine indiriyor!

YILDIZLAR DAMGA VURUR

Yıldız futbolcular Türkiye'ye geldi ve ligde kalite arttı. Sizce bu sezona hangi transfer damga vurabilir. Sizce bu dönemin en iyi transferi kim ? Ligin kalitesinin arttığına şüphem yok! Beni tedirgin eden formsuz hakemlerimiz! İnşallah hakemlerimiz, bu sezon gördüklerini çalarlar, eyyam yapmazlar, VAR da görevini layığıyla yapar da sahaya odaklanırız... Adil ve temiz bir lig, en büyük hayalimiz... Bu sezona damga vurabilecek o kadar yıldız geldi ki Türkiye'ye... Say say bitmez! Ama Dzeko, Zaha, Tete, Cengiz Ünder, Fred, Szymanski, Rashica, Oxlade-Chamberlain, Kerem Demirbay gibi oyuncuların ortaya koyacakları futbolu çok konuşacağız.

GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE

Trendyol Süper Lig'in ilk haftası özelinde sizce hangi takım lige daha hazır bir görüntü verdi. Avrupa'da takımlarımız nereye kadar gidebilir? Ligin ilk haftasına baktığımızda Dört Büyükler'i hazır görmedim. Bu da çok normal. Bunun nedenlerine gelince, transferler hazırlık kampına yetişmedi. Zirveye oynayabilecek takımların içinde en hazır görüntüyü veren takım ise Adana Demirspor oldu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne girdi gibi. Molde'yi iki maçta da ezer geçer Galatasaray. Cimbom, gruplardan da çıkar. Ben Galatasaray'dan, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk bekliyorum. Geçen sezon kağnı gibi top oynayan Sevilla, kupa kaldırdı. Galatasaray neden başarmasın! Fenerbahçe ve Beşiktaş, Konferans Ligi'nde yarı, hatta finale kadar yürüyebilir. Yeter ki kura şansı yanlarında olsun. West Ham, geçen sezon bu kupada şampiyon oldu. Adana Demirspor da bu sezon Avrupa'da çok can yakar. Demir, Konferans Ligi'nde büyük işler yapacak potansiyele sahip.