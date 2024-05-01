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DORTMUND PGS MAÇI CANLI İZLE | Borussia Dortmund - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Dortmund ile PSG kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 14:30 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 14:30
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DORTMUND PGS MAÇI CANLI İZLE | Borussia Dortmund - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Dortmund - PSG maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dortmund ile PSG kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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DORTMUND - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - PSG maçı 1 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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