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Taş Kağıt Makas 12. BÖLÜM İZLE - Taş Kağıt Makas son bölüm izle - Kanal D Taş Kağıt Makas izle

Kanal D ekranlarının yeni soluklu dizisi Taş Kağıt Makas oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven gibi oyuncuların yer aldığı dizi her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Taş Kağıt Makas 12. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 19:20 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 19:30
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Taş Kağıt Makas 12. BÖLÜM İZLE - Taş Kağıt Makas son bölüm izle - Kanal D Taş Kağıt Makas izle

Kanal D'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamı 12. bölümü ile ekrana geldi. Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesinin konu edileceği dizinin 12. bölümü izleme linki haberimizde...

TAŞ KAĞIT MAKAS 12. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN,

TAŞ KAĞIT MAKAS 12. BÖLÜM ÖZETİ

Yeniden yargılamanın ilk duruşmasına büyük hayal kırıklığıyla başlayan Umut, duruşmada yaşanan bir gelişme sayesinde, durumu lehine çevirir. Rıza'nın özgürlüğüne giden yol, cinayet gecesinden geçecektir. Umut ve Alev, o geceyi aydınlatmak zorundadır.

Umut'un ilerleyişi, Emirkıranlar'ın içindeki çözülmeyi başlatır. Yıllardır saklanan sırları öğrenen Rüya, ailesiyle olan büyük hesaplaşmayı başlatır. Her şeyi bırakıp gitmeye karar veren Fecir, yanında birini de götürmeye niyetlidir.

Harun Yakar ve Umut'un yeniden kesişen yolları, birlikte hareket etmelerine neden olur. Harun, Umut'tan aldığı ipucunu kovalarken daha önemli bir detayı, Kadri Palaz'ın ondan sakladığı bir sırrı öğrenir. Kadri Palaz'ın, Harun'dan sakladığı gerçek nedir?

Umut hem babasının özgürlüğü için mücadele etmeye hem de önüne engel çıkaran herkesle savaşmaya kararlıdır. Süreyya'yı deşifre edip, cinayet gecesinde yaşananları ortaya çıkarabilecek midir?

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NEDİR?

Umut, babasını kurtarmak için çırpınmaktadır. Avukat sıkıntısı yüzünden ne yapacağını şaşıran Umut, Harun'u buluyor. Harun, kirli ve zengin kişilerin avukatı olarak tanınmasından dolayı Umut için riskli bir kişidir. Harun, karmaşık bir dava olduğunu gördüğü olayı kabullenir. Umut ile cezaevindeki babasını görmeye giden Harun, olayı anlamak için Rıza'ya sorduğu sorunun yanıtı karşısında büyük şaşkınlık yaşar.

TAŞ KAĞIT MAKAS 12. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

TAŞ KAĞIT MAKAS 12. BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI

  • Ekin Koç
  • Serra Arıtürk
  • Ozan Güven
  • Hande Ataizi
  • Burak Yörük
  • Hüseyin Avni Danyal

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