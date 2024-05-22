Haberler Dizi Haberleri KURULUŞ OSMAN 162. BÖLÜM FRAGMANI | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı | atv CANLI izle

KURULUŞ OSMAN 162. BÖLÜM FRAGMANI | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı | atv CANLI izle

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu hafta yine heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını konu edinen dizi, özellikle tarihseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kuruluş Osman bu hafta 162. bölümü ile izleyici karşısına geçecek. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı için ise arama motorlarında sorgulamalar yapılıyor.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 19:20 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 19:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KURULUŞ OSMAN 162. BÖLÜM FRAGMANI | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı | atv CANLI izle

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 162. bölüm fragmanı izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 162. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KURULUŞ OSMAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Osman Bey, tekfurla anlaşan Yakup Bey ve İbrahim Bey 'e karşı asla geri durmayacağını ifade eder. Mekece Kalesi'ni kendisine av bellediğini söyleyen Osman Bey, kaleyi ele geçirmek için nasıl bir yol izleyecektir? Germiyan ve Kayı arasında başlamış olan savaş sebebiyle Gonca Hatun derin bir acı yaşamaktadır. Bir yanda sevdiği adam diğer yanda ata ocağı olan Gonca Hatun bu durumla nasıl baş edecektir?

Melike Hatun, Bala Hatun'a misafir olur. Artık düşmanlara karşı birlik olacaklarını söyler. Bala Hatun, Melike Hatun'a tekfurlarla yaptıkları anlaşmayı hatırlatarak onun samimiyetini sınar. Melike Hatun'un obaya gelmekteki asıl amacı nedir? Bala Hatun, Melike Hatun tehlikesine karşı ne yapacaktır?

Orhan Bey Ulcay'ın inine gitmiştir. Orhan Bey Ulcay'ı ele geçirebilecek midir? Yakup Bey ve İbrahim Bey, Osman Bey'i yalnız bırakmak için Gündüz Bey'i yanlarına çekmeye çalışırlar. Gündüz Bey'i nasıl bir kozla yanlarına çekmeye çalışacaklardır?

Yakup Bey ve İbrahim Bey oyunlarını kurarken, Osman Bey de kendi hamlesi için hazırlanmaktadır. Osman Bey'in hamlesi nedir? İki büyük beye karşı galip gelebilecek midir?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

Reklam
Hasan Arat'tan Türkiye Kupası sözleri!
DİĞER
Doktor annesiyle sezonu açtı! 41 yaşındaki Nesrin Cavadzade turuncu bikinisiyle ateş etti...
Bakan Uraloğlu duyurdu! Sosyal medya platformu X, Türkiye'ye temsilci atadı | Sıra Google'da
İsmail Kartal: Şampiyon olacağımıza inanıyorum!
Cimbom'dan Kartal'ın eski yıldızına kanca! Buruk'un yeni gözdesi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Taş Kağıt Makas 13. bölüm fragmanı İZLE
Taş Kağıt Makas 12. BÖLÜM İZLE
YKS DENEME SINAVI 2024 | MEB Türkiye geneli YKS deneme sınavı ne zaman, saat kaçta? Kimler katılabilir?
KIYMALI MİDYE BÖREK TARİFİ | Kıymalı midye börek nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI | MEB Öğretmen il içi tayin, yer değiştirme listesi sorgula 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Topraktepe ve Avcı'dan Türkiye Kupası sözleri! Topraktepe ve Avcı'dan Türkiye Kupası sözleri! 19:08
Hasan Arat'tan Türkiye Kupası sözleri! Hasan Arat'tan Türkiye Kupası sözleri! 18:55
İsmail Kartal: Şampiyon olacağımıza inanıyorum! İsmail Kartal: Şampiyon olacağımıza inanıyorum! 18:39
Yıldırım'dan Beşiktaş'a tepki! Mourinho... Yıldırım'dan Beşiktaş'a tepki! Mourinho... 18:10
Göztepe'de iç transferde mutlu son! Göztepe'de iç transferde mutlu son! 18:09
Bülent Uygun'dan transfer sözleri! Bülent Uygun'dan transfer sözleri! 18:02
Daha Eski
Ceferin'den Büyükekşi'ye tebrik! Ceferin'den Büyükekşi'ye tebrik! 17:57
Göztepe Dennis'in sözleşmesini uzattı! Göztepe Dennis'in sözleşmesini uzattı! 16:52
2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Budapeşte ev sahipliği yapacak 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Budapeşte ev sahipliği yapacak 16:49
G.Saray'da başkan Dursun Özbek idmanı ziyaret etti G.Saray'da başkan Dursun Özbek idmanı ziyaret etti 16:32
Sakaryaspor hazırlıklarını Atatürk Stadyumu'nda sürdürüyor! Sakaryaspor hazırlıklarını Atatürk Stadyumu'nda sürdürüyor! 16:27
Büyükekşi: Haklı bir gurur yaşıyoruz Büyükekşi: Haklı bir gurur yaşıyoruz 16:15