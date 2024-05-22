KURULUŞ OSMAN 162. BÖLÜM FRAGMANI | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı | atv CANLI izle

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 162. bölüm fragmanı izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

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👉KURULUŞ OSMAN 162. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KURULUŞ OSMAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Osman Bey, tekfurla anlaşan Yakup Bey ve İbrahim Bey 'e karşı asla geri durmayacağını ifade eder. Mekece Kalesi'ni kendisine av bellediğini söyleyen Osman Bey, kaleyi ele geçirmek için nasıl bir yol izleyecektir? Germiyan ve Kayı arasında başlamış olan savaş sebebiyle Gonca Hatun derin bir acı yaşamaktadır. Bir yanda sevdiği adam diğer yanda ata ocağı olan Gonca Hatun bu durumla nasıl baş edecektir?

Melike Hatun, Bala Hatun'a misafir olur. Artık düşmanlara karşı birlik olacaklarını söyler. Bala Hatun, Melike Hatun'a tekfurlarla yaptıkları anlaşmayı hatırlatarak onun samimiyetini sınar. Melike Hatun'un obaya gelmekteki asıl amacı nedir? Bala Hatun, Melike Hatun tehlikesine karşı ne yapacaktır?

Orhan Bey Ulcay'ın inine gitmiştir. Orhan Bey Ulcay'ı ele geçirebilecek midir? Yakup Bey ve İbrahim Bey, Osman Bey'i yalnız bırakmak için Gündüz Bey'i yanlarına çekmeye çalışırlar. Gündüz Bey'i nasıl bir kozla yanlarına çekmeye çalışacaklardır?

Yakup Bey ve İbrahim Bey oyunlarını kurarken, Osman Bey de kendi hamlesi için hazırlanmaktadır. Osman Bey'in hamlesi nedir? İki büyük beye karşı galip gelebilecek midir?

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