Taş Kağıt Makas 13. bölüm fragmanı İZLE | Kanal D Taş Kağıt Makas dizisi yeni bölüm fragmanı FULL

Kanal D'nin MF Yapım imzalı yeni dizisi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu çarşamba akşamı 12. bölümü ile ekrana geldi. Sıra dışı hafıza yeteneğine sahip Umut'un, alzheimer hastası olan babası ile verdiği hayat mücadelesinin konu edildiği dizinin 13. bölüm fragmanı haberimizde...

TAŞ KAĞIT MAKAS 13. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

TAŞ KAĞIT MAKAS SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Umut'un ilerleyişi, Emirkıranlar'ın içindeki çözülmeyi başlatır. Yıllardır saklanan sırları öğrenen Rüya, ailesiyle olan büyük hesaplaşmayı başlatır. Her şeyi bırakıp gitmeye karar veren Fecir, yanında birini de götürmeye niyetlidir.

Harun Yakar ve Umut'un yeniden kesişen yolları, birlikte hareket etmelerine neden olur. Harun, Umut'tan aldığı ipucunu kovalarken daha önemli bir detayı, Kadri Palaz'ın ondan sakladığı bir sırrı öğrenir. Kadri Palaz'ın, Harun'dan sakladığı gerçek nedir?

Umut hem babasının özgürlüğü için mücadele etmeye hem de önüne engel çıkaran herkesle savaşmaya kararlıdır. Süreyya'yı deşifre edip, cinayet gecesinde yaşananları ortaya çıkarabilecek midir?

TAŞ KAĞIT MAKAS KONUSU NEDİR?

Umut ve Rıza, kendi küçük dünyalarında yaşayıp giden baba oğuldur. Bir plazada temizlik işçisi olarak çalışan Rıza, kendini oğlu Umut'a adar. Sıradan bir hayatı olan Umut'un, sıradan olmayan bir hastalığı vardır: Hipertimezi…

Çocukluğundan beri Hipertimezi'yle yaşamayı öğrenen Umut, hayatı boyunca gördüğü, duyduğu hiçbir şeyi unutmaz. Bu özelliği bazen mucizeye, bazen felakete dönüşebilir. Umut, bir sabah hayatını alt üst eden güne uyanır. Babası Rıza bir cinayetin faili olarak gözaltına alınır. Üstelik Rıza, o geceye dair hiçbir şey hatırlayamaz. Umut ve Rıza, bir anda kendilerini bir cehennemin içinde bulurlar.

Londra'dan yeni gelen, İstanbul gecelerinin hızlı ismi Fecir Emirkıran; adına yakışır şekilde ülkeye dönüş yapar. Kavga ettiği Kadri Palaz, Fecir'in de baskısıyla gözaltına alınır. Ama Kadri'nin avukatı, tüm dengeleri değiştirir. Hukuk dünyasının renkli figürü Avukat Harun Yakar, kendine has yöntemleri ve tarzıyla Fecir'in başına dert olur. Fakat Harun da sert kayaya çarpmıştır. Hayatında önemli bir yeri olan abisi Kadri Palaz'ı içeriden kurtarabilecek midir?

Herkesin kazanıp, herkesin kaybettiği Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, büyük bir felaketin ardından başlar. Bu oyunu kim kazanacaktır? Haklı olanlar mı? Düzenin sahipleri mi?

TAŞ KAĞIT MAKAS OYUNCULARI