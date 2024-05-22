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YEMEKTEYİZ puan tablosu 22 Mayıs Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şencan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Şencan Hanım oldu. Şencan Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şencan kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 22 Mayıs puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 19:10 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 19:30
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 22 Mayıs Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şencan kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Şencan Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 22 Mayıs 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ŞENCAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 22 Mayıs yarışmacısı Şencan Hanım oldu. Şencan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Ömer: 4

Fırat: 3

Hasret: 5

Dilanay: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HASRET KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 21 Mayıs yarışmacısı Hasret Hanım oldu. Hasret Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Dilanay: 3

Fırat: 4

Ömer: 4

Şencan: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÖMER KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Mayıs yarışmacısı Ömer Bey oldu. Ömer Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Dilanay: 5

Fırat: 5

Hasret: 7

Şencan: 4

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