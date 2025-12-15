CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Tedesco: Bugün çok ofansif oynayacağız!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 19:17 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 19:20
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesi sarı lacivertlilerin Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ

Domenico Tedesco: "Çok ofansif bir oyun sergileyeceğiz. Kendi oyunumuzu sergilemek istiyoruz. Eğer top bizde olursa, bizim için iyi bir şey. Göreceğiz maçın nasıl ilerleyeceğini. Önde çok fazla opsiyonumuz var. Son maçta Kerem de 9 numaraya yakın oynadı, aynı şeyleri Talisca ve Asensio'dan bekliyoruz. Ofansif bir oyun sergileyeceğiz."

"BU KADRODA HERKES OYNAYABİLİR"

"Bizler kendi oyuncularımıza göre planlıyoruz. Oyuncularımız her zaman oyun kurulumunda çözüm bulabiliyorlar, en doğru çözümü buluyorlar. Oyuncuları seçerken, antrenman performansına, durumlarına ve rakibe göre seçiyorum. Bu kadrodaki herkes oynayabiliyor. Herkes resmen alev alıyor, herkesin kalitesi çok yüksek." ifadelerini kullandı.

