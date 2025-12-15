CANLI SKOR ANA SAYFA
Red Bull Tetris Türkiye Finali tamamlandı!

Red Bull Tetris Türkiye Finali tamamlandı!

Fehmi Atalar, Red Bull Tetris Türkiye Finali'ni kazanarak Dubai'deki Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. İşte detaylar...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 13:56
Red Bull Tetris Türkiye Finali tamamlandı!

Red Bull ve The Tetris Company işbirliğiyle düzenlenen Red Bull Tetris turnuvasının Türkiye Finali sona erdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde gerçekleştirilen mobil eleme turlarının ardından, İstanbul'da yapılan büyük finalde, Fehmi Atalar rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye finalini kazanan Atalar, Dubai'deki Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Dünyanın en ikonik oyunlarından biri olan Tetris, Red Bull'un özgün dokunuşuyla farklı bir boyut kazanıyor.

Red Bull Tetris, klasik oyun deneyimini 'yerçekimi değişimleri', 'hız güçlendirmeleri (speed boost)' ve 'özel power-up'lar gibi yeniliklerle zenginleştirerek, oyunculara hızlı düşünme ve stratejik hamlelerin hayati önem kazandığı bir mücadele sunuyor.

Türkiye genelinde binlerce oyuncunun mobil üzerinden katıldığı açık elemelerin ardından, en iyi 16 oyuncu İstanbul'daki sahnede online şekilde kozlarını paylaştı.

Rekabetin ve enerjinin doruğa çıktığı finalde, Fehmi Atalar stratejik oyun tarzıyla adını zirveye yazdırdı. Red Bull Tetris Türkiye Finali'nin sunuculuğunu, oyun dünyasının tanınan isimlerinden Enis Kirazoğlu üstlendi. Final heyecanı ise espor dünyasının deneyimli spikerleri Eren Hetze Akın ve Anıl Can 'Gtrstt' Başaran'ın enerjik anlatımıyla izleyicilere aktarıldı.

