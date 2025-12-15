CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan açıklama

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan açıklama

Beşiktaş, resmi sosyal medya kanalları üzerinden siyah-beyazlı kulüpte Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Murat Kılıç’ın açıklamasını paylaştı. İşte o ifadeler...

15 Aralık 2025 Pazartesi 14:57
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'tan açıklama

Beşiktaş, resmi sosyal medya kanalları üzerinden Beşiktaş Asbaşkanı ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Murat Kılıç'ın açıklamalarını yayınladı. İşte siyah-beyazlı kulübün paylaşımı...

"Takımımızın Trabzonspor'la oynadığı maçın ardından basın mensuplarına yapmış olduğum açıklama kamuoyunun malumudur.

Söz konusu açıklamamda Trabzonspor'un "T"si dahi geçmemişken, Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'ın 6 Aralık 2025 tarihinde bir televizyon kanalına verdiği röportajdaki, "Trabzonspor Kulübü, tarihinden beri şampiyonluklar yolunda bu acıyı en çok çekmiş kulüptür. Çok açık ve net konuşuyorum. Bizden sonra Beşiktaş gelir" ifadesi hafızalarda tazeliğini korumaktayken, Trabzonspor'da başkan yardımcılığı makamını işgal eden bir zatın iki kulüp arasında kin ve nefret tohumları ekmekten başka bir işe yaramayacak, mesnetsiz ve terbiye sınırlarını zorlayan açıklamasını Türk futbolunun geleceği adına üzülerek takip ettim.

Türkiye Futbol Federasyonu ile hakemleri hedef alan açıklamamdan neden rahatsız oldunuz da olay yerine ilk olarak her zaman suçlu gelir sözünü akla getirecek şekilde apar topar açıklama yapma gereği duydunuz?

Hakemin yönetiminden memnun musunuz, memnun değilseniz neden bu konuda da iki çift laf edemediniz?

Biz; köyde köpek olsun, olmasın, birileri ister çomakla ister çomaksız dolaşsın doğru bildiklerimizi yüksek sesle söylemeye devam edecek, son örnekten hareketle birileri gocunsa dahi hak ve adalet arayışını sadece kendimiz için değil, tüm kulüplerimiz için kararlılıkla sürdüreceğiz.

Türk futbolunun marka değerini korumaya özen gösteriyor olmamız, efendiliğimizi muhafaza etmemiz ve sağduyulu davranmamız, terbiyesizliğe göz yumacağımız manasına gelmez.

Boyundan büyük laflar etme gafletine düşenler unutmasınlar ki Beşiktaş'a kimse istikamet çizemedi, çizemez. Kim hangi dilden anlıyorsa o dilden de konuşmasını iyi biliriz."

