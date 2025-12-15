Galatasaray'a fırsat transferi: Giacomo Raspadori!

Galatasaray'da devre arasında mevcut kadroya takviye yapmak üzere çalışmalar sürerken dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde ilgilendiği Giacomo Raspadori'nin Atletico Madrid'den ayrılacağı açıklandı. İşte detaylar...
Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar sürerken geçtiğimiz Ocak ayında gündeme gelen Giacomo Raspadori ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılılar, Ocak 2025'te oyuncu için takımı Napoli ile iletişime geçmiş fakat mutlu sona ulaşamamıştı. Raspadori, sezon sonunda La Liga temsilcisi Atletico Madrid'e 5 yıllık imza atmıştı. İtalyan futbolcu, İspanya'daki macerasında beklenen performansı sergileyemedi.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Atletico Madrid, 25 yaşındaki forvet ile devre arasında yolları ayırma kararı aldı.
Diego Simeone'ın talebi doğrultusunda yönetim, yıldız futbolcu için gelen teklifleri değerlendirecek.
Bu sezon çıktığı 12 maçta toplamda 309 dakika süre alan ve kendine ilk 11'de yer edinemeyen Raspadori,1 kez fileleri havalandırmayı başarırken 2 kez golü getiren pası attı.