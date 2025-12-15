CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Andrea Gardini dönemi!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, başantrenörlük görevine Andrea Gardini'yi getirdiğini açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 15:08
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevini üstlenen Umut Çakır ile yolların ayrılmasının ardından beklenen açıklama geldi. 2022/23 sezonundan bu yana başantrenörlük görevini üstlenen Umut Çakır'ın yerine başantrenörlük görevine Andrea Gardini getirildi.

RESMİ AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

'Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızda başantrenörlük görevine Andrea Gardini getirildi.

Kulübümüz, İtalyan başantrenör Andrea Gardini ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Antrenörlük kariyerinde sırasıyla AZS Olsztyn, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Piacenza, Jastrzebski Wegiel, Skra Bełchatów ve son olarak Olympiacos takımlarını çalıştıran Andrea Gardini, İtalya ve Polonya Erkek Milli Takımlarında ise yardımcı antrenörlük görevini yürüttü.

Gardini'nin kariyerinde iki Polonya Ligi, bir Polonya Kupası, bir Polonya Süper Kupası, bir Yunanistan Kupası ve bir Yunanistan Süper Kupası şampiyonlukları bulunuyor.

Gardini'ye Galatasaray HDI Sigorta'ya hoş geldin diyor, kendisine görevinde başarılar diliyoruz.'

