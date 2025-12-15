Galatasaray yeni Mertens'ini buldu! Okan Buruk keyiften dört köşe

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde ayrılan ve sarı-kırmızılıların ardından emeklilik kariyeri alan Dries Mertens sarı-kırmızılılarda çok büyük başarılara imza atmıştı. Cimbom'da son olarak Teknik Direktör Okan Buruk takımında Belçikalı yıldızı aratmayacak ismi bulmanın mutluluğunu yaşıyor. İşte detaylar...
DriesMertens'le 3 sene üst üste şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, sezonun ilk yarısında Belçikalı 10 numaranın boşluğunu bir türlüdolduramadı.
Sabah'ın haberine göre; forvet arkasında İlkay, Sara ve Icardi'yi kullanan Okan Buruk'un elini rahatlatan isim Yunus Akgün oldu. Antalya'da 10 numara pozisyonunda görev yapan Yunus yaptığı iki asist ile maçıçözen isimlerden birisi oldu.
8 Kasım'da kasığından fıtık operasyonu geçiren futbolcu, ameliyattan 10 gün sonra düz koşulara başladı. Mucize şekilde 3 haftada takıma dönen Yunus Akgün fizik olarak toparlanmaya başlar başlamaz ilk 11'e girdi ve saha içi lideri olduğu Aslan'ı, Antalya'da zafere ulaşmasında önemli rol oynadı.
Hocası Okan Buruk'un, "Yunus gibi kapanan takımlara çözüm olacak oyuncuyla başladık. Bu tür maçları çözecek kişi Yunus" sözünü haklı çıkartan yıldız isim, 5 asiste ulaşarak takımda en çok gol pası veren isim oldu.