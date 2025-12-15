CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Kars'ta cirit ve at yarışlarında sporcular kıyasıya mücadele etti!

Kars'ta cirit ve at yarışlarında sporcular kıyasıya mücadele etti!

Kars’ta cirit ve at yarışları heyecanı yaşandı; köylerde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar atlı spor gösterilerini ilgiyle izledi, dereceye girenlere ödüller verildi. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 15:42 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 15:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kars'ta cirit ve at yarışlarında sporcular kıyasıya mücadele etti!

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları, savaş oyunu olarak bilinen geleneksel atlı spor dallarından cirit ve at yarışları, köylüler tarafından yaşatılmaya çalışılıyor.

Selim ilçesine bağlı köylerdeki atlı spor kulüpleri tarafından organize edilen etkinlikte, ilk olarak Selim ilçesindeki 23 bin metrekarelik Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nde, Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü ile Başköy Allahuekber Dağı Atlı Cirit Kulübü cirit gösterisi düzenledi.

Kumlu zemindeki sahada atlarını koşturan sporcuların kıyasıya mücadelesini vatandaşlar ilgiyle takip etti. Cirit gösterisinden sonra destinasyon merkezinin arka kısmındaki alanda 40 atın katıldığı 4 kategoride yarış düzenlendi. At yarışları öncesinde tertip komitesi üyeleri "Kadına şiddete sıfır tolerans" yazılı pankart açtı.

Vatandaşların yoğun katılımıyla başlayan yarışlarda büyük heyecan yaşandı. Yarış parkurunda zaman zaman küçük kazalar da meydana geldi. Virajı alamayarak atından düşen sporcu tekrar atına binip yarışa devam etti. Yarışmanın son turunda bayılarak yere düşen at ise veteriner hekimin müdahalesiyle ayağa kalktı.

Yarışmalarda dereceye giren sporcu ve at sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, hafta sonunda güzel bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, "Bugün destinasyon merkezimizde önce cirit gösterisi yaptık. Kazasız belasız geçti, ciridin ardından hemen at yarışlarımız başladı. Günden güne teşvik daha çok oluyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Seyircilerden Kadir Azak da Giresun'dan Kars'a gezmeye geldiklerini anlatarak, "İlk defa böyle bir şeye şahit olduk, daha önceden görmemiştik, televizyonlardan görüyorduk. Şimdi canlı canlı ilk defa izledik." diye konuştu.

At yarışları organizatörü Atilla Akbaba ise güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirerek, herkesi bu sporu yaşatmaya davet etti.

Yerli Atlar kategorisinde birinci olan Karayel atının binicisi İbrahim Kızılaslan, "Atım yarışı alacağından emin gibi koşuyordu, bileği güçlü bir attır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Cimbom yeni Mertens'ini buldu!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan'dan Türk dünyasına şaşı bakan CHP'ye Boraltan tepkisi: Karabağ'da tekrarladılar!
Okan Buruk'tan takıma büyük jest!
Fenerbahçe'ye ocakta bedava Bissouma!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Afrika Uluslar Kupası'nda maç programı! İşte Afrika Uluslar Kupası'nda maç programı! 15:09
G.Saray'da Gardini dönemi! G.Saray'da Gardini dönemi! 15:08
Beşiktaş Asbaşkanı'ndan açıklama Beşiktaş Asbaşkanı'ndan açıklama 14:57
F.Bahçe-Konyaspor maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Konyaspor maçı öncesi son notlar! 14:45
Dev ödülde adaylar açıklandı! Dev ödülde adaylar açıklandı! 14:45
Okan Buruk'tan takıma büyük jest! Okan Buruk'tan takıma büyük jest! 14:23
Daha Eski
Lewa kararını verdi! F.Bahçe ve transfer... Lewa kararını verdi! F.Bahçe ve transfer... 14:19
Arda Turan’dan İngilizce motivasyon! Arda Turan’dan İngilizce motivasyon! 14:09
Juventus'tan Kenan kararı! Juventus'tan Kenan kararı! 13:24
F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı 13:13
F.Bahçe-Konyaspor maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Konyaspor maçı öncesi son notlar! 12:26
G.Saray'da flaş gelişme! Icardi... G.Saray'da flaş gelişme! Icardi... 12:13