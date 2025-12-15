CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Yurt öğrencileri PS-5 E-Sport Cup'ta yarıştı!

Yurt öğrencileri PS-5 E-Sport Cup’ta yarıştı!

Düzce Hafız Hasan Şen Yurdu’nda düzenlenen PS-5 E-Sport Cup 2025’te 60 öğrenci yarıştı; Kerem Sünetçi şampiyon oldu. İşte detaylar...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 Pazartesi 14:03
Yurt öğrencileri PS-5 E-Sport Cup’ta yarıştı!

Türkiye Espor Federasyonu faaliyet programında yer alan PS-5 E-SPORT CUP 2025 Yurtlig Turnuvası, Düzce Hafız Hasan Şen Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirildi. FC 26 oyunu üzerinden düzenlenen turnuvaya 60 öğrenci katılım sağladı. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakalar sonunda Kerem Sünetçi birinci, Melih Eren Karabıyık ikinci, Doğukan Bulçu üçüncü ve Yunus Emre Aykutlu dördüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Yurt Hizmetleri Müdürü Ahmet Karaarslan, Yurt Müdürü Levent Özdemir ve Personel Şube Müdürü Onur Yerlitaş tarafından takdim edildi.

Düzce Espor İl Temsilcisi Emre Akbal, Yurtlig turnuvalarının diğer yurtlarda da devam edeceğini belirterek, her hafta farklı bir yurtta turnuva heyecanının yaşanacağını ifade etti.

Organizasyon, öğrencilerin hem eğlenceli vakit geçirmesine hem de rekabetçi ruhlarını geliştirmelerine katkı sağladı.

