3 milyar dolar ödüllü PUBG Mobile şampiyonası İstanbul’da gerçekleşecek!

Dünyanın en prestijli mobil espor turnuvalarından PUBG Mobile Global Championship (PMGC), 2026'da ikinci kez İstanbul'da düzenlenecek.

PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2026'nın önümüzdeki yıl Aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

Organizasyonun Türkiye'de düzenleneceği duyurusu Tayland'da gerçekleşen PMGC 2025 finalinde açıklandı.

Merakla beklenen bu büyük etkinlik, 40'tan fazla ülkeden oyuncuyu bir araya getirecek.

Espor dünyasında merakla beklenen PUBG Mobile Global Championship (PMGC) turnuvası için ger sayım başladı. Küresel çapta büyük bir ilgi gören organizasyonun Türkiye'de gerçekleşeceği duyuruldu. Şampiyonanın durağının İstanbul olacağı açıklandı.

Dünyanın dört bir yanındaki espor takımlarını bir araya getirecek organizasyon, her yıl olduğu gibi yine binlerce seyirciyi buluşturacak. İstanbul, hem genç nüfusu hem de dinamik oyun kültürüyle müsabakaya ev sahipliği yapacak.

PMGC 2026 İKİNCİ KEZ İSTANBUL'DA DÜZENLENECEK

Geçmiş yıllarda Dubai, Jakarta, Londra ve Tayland gibi ülkelerde gerçekleşen PUBG turnuvası, dünyanın en prestijli espor etkinliklerinden biri olarak anılıyor.

Bununla birlikte İstanbul'un bu konuda turnuvaya aslında hiç de yabancı olmadığını belirtmekte fayda var. Zira 2023 yılında PMGC yine İstanbul'da gerçeklemişti. 2026'daki organizasyonla birlikte PUBG Mobile Global Championship ikinci kez ülkemizde düzenlenmiş olacak.

3 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da düzenlenecek etkinlik, böylelikle ülkemizdeki espor ekosistemi açısından önemli bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Zira son yıllarda PUBG Mobile Super League (PMSL) ve Avrupa Şampiyonası gibi etkinlikler de yine ülkemizde gerçekleşmiş, İstanbul'un teknolojik altyapısını öne çıkarmıştı.

Tencent Türkiye Ülke Müdürü Can Gürsu, şu anda Tayland'da gerçekleşen PMGC 2025'te bu duyuruyla karşımıza çıktı. Gürsu'nun konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

"PMGC 2026'nın Türkiye'de düzenlenecek olması, yalnızca yeni bir final değil; Türkiye'nin küresel espor kültüründeki yerini perçinleyen tarihi bir adım. İstanbul'un bu organizasyona ev sahipliği yapacak olması, Türkiye'nin artık küresel espor ekosisteminde sadece oyuncu gücüyle değil, organizasyon kabiliyeti, teknoloji altyapısı ve genç nüfusuyla da stratejik bir merkez haline geldiğini gösteriyor. Bugün milyonlarca gencin hayatında espor artık sadece bir oyun değil, bir kariyer alanı ve bir ekonomi."